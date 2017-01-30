Появилось видео, как полицейские задержали доцента КФУ за взятку в 32 тыс рублей

При этом в самом КФУ попросили студентов сообщать о требовании взяток по телефону доверия

МВД Татарстана опубликовало оперативную видеозапись, как в Набережных Челнах в местном филиале КФУ задержали 44-летнего доцента кафедры экономики Геннадия К., которого обвинили в получении взятки.

Напомним, задержание прошло в четверг, 26 января, в 10:30 в здании филиала КФУ.

- Преподаватель получил взятку за сдачу экзамена по предмету "Управление рисками". Следственный комитет возбудил дело по статье "Получение взятки", - рассказали в следствии.

Сейчас подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде, максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Отметим, что в самом КФУ сообщили, что информация о предполагаемом факте взяточничества поступила в администрацию вуза от одного из студентов, после чего к делу подключились сотрудники МВД.

В университете заявили о нетерпимости к коррупции, ее искоренению "должно способствовать и то обстоятельство, что преподаватели, в особенности имеющие учёные звания и степени, с сентября 2016 года получили заметную прибавку к зарплате. Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава университета практически в 2 раза превышает среднюю по РТ".

Студентов попросили сообщать о требовании взяток по телефону доверия 8 (843) 221-33-33, в раздел сайта КФУ "Безопасность университета" или бросать сообщения в урны для обращений к ректору, установленные на территории вуза.

Подозреваемый преподаватель