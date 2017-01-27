Полиция задержала доцента КФУ за взятку в 32 тыс рублей от студента за сданный экзамен

В Набережных Челнах в филиале КФУ полиция задержала 44-летнего доцента кафедры экономики Геннадия К. за взятку от студента в размере 32 тысячи рублей за сданный экзамен. Об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

Задержание прошло в четверг, 26 января, в 10:30 в здании филиала КФУ.

- Преподаватель получил взятку за сдачу экзамена по предмету "Управление рисками". Следственный комитет возбудил дело по статье "Получение взятки", - рассказали в следствии.

Преподавателя отпустили домой под подписку о невыезде, продолжается расследование.