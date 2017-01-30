«Мы любим хиджаб»: Студентки казанского вуза провели акцию в поддержку хиджаба

Накануне в Казани студентки Российского исламского института провели акцию в поддержку хиджаба под названием «Мы любим хиджаб». Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Как отмечают организаторы акции, таким образом студентки хотели поддержать мусульманок из регионов, в которых запрещается носить мусульманский головной убор в учебных заведениях.

- Несмотря на то, что в Татарстане проблем с ношением хиджабов у мусульманок нет, мы решили провести эту акцию, чтобы поддержать наших сестер из других регионов, для которых хиджаб оказался под запретом, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что министр образования РФ Ольга Васильева в ходе пресс-конференции с журналистами напомнила, что в России светский характер образования, комментируя запрет на ношение мусульманских платков в школе в Мордовии.

- Я не думаю, что истинно верующие люди стараются подчеркнуть свое отношение к вере при помощи атрибутики, - отметила министр.