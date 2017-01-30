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«Мы любим хиджаб»: Студентки казанского вуза провели акцию в поддержку хиджаба

«Мы любим хиджаб»: Студентки казанского вуза провели акцию в поддержку хиджаба
16+
Фото: http://kazanriu.ru/

Накануне в Казани студентки Российского исламского института провели акцию в поддержку хиджаба под названием «Мы любим хиджаб». Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Как отмечают организаторы акции, таким образом студентки хотели поддержать мусульманок из регионов, в которых запрещается носить мусульманский головной убор в учебных заведениях.

- Несмотря на то, что в Татарстане проблем с ношением хиджабов у мусульманок нет, мы решили провести эту акцию, чтобы поддержать наших сестер из других регионов, для которых хиджаб оказался под запретом,  - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что министр образования РФ Ольга Васильева в ходе пресс-конференции с журналистами напомнила, что в России светский характер образования, комментируя запрет на ношение мусульманских платков в школе в Мордовии.

- Я не думаю, что истинно верующие люди стараются подчеркнуть свое отношение к вере при помощи атрибутики, - отметила министр.

Люция Кашапова, 31.01.2017, 13:42
Тэги: Религия
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Комментарии

Горожанин31 января 2017, 13:52
В кои веки - полностью согласен с министром .
Лучший комментарий
5
31
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Sanyok77431 января 2017, 13:53
А за что они любят хиджаб так и не сказали?
4
20
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Горожанин31 января 2017, 13:56
А мы не любим хиджаб! Как правило он скрывает Жаб!
4
22
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Мар31 января 2017, 14:03
Полюбите лучше калфак
5
6
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2017, 14:03
Вы не хиджаб любите, а себя в нем. Лицемерие и ханжество - вот что такое ваш хиджаб. Истинно верующий не выпячивает свою веру, а несет ее в своем сердце.
4
25
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Психиатр31 января 2017, 14:05
Это просто комплекс неполноценности.
Основная масса верующих не имеют представления ни о вере, ни даже о религии. Эта масса следует, за традицией или обычаем, вызванным особенностью психологией приматов действовать в соответствии с шаблонами поведения, используемыми родителями, окружением, обществом устойчиво в течение долгого отрезка времени. Потом, гораздо позже, эти действия, потеряют свои корни, забудутся причины, побуждающие так действовать, тогда они превратятся в суеверия. Психология не более...
4
16
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Ух ты31 января 2017, 14:05
В ответ на комментарий пользователя
В кои веки - полностью согласен с министром .
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Руссо?
12
5
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Горожанин31 января 2017, 14:09
Пусть едут в турцию,Сирию , арабские эмираты и там любят свой хитжаб, а здесь светское гос-тво.
4
20
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин31 января 2017, 14:13
Будущие шахидки.
2
14
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Горожанин31 января 2017, 14:15
В ответ на комментарий пользователя
сам вали отседа!
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Ты засунь обратно свою морду в навоз и там можеш хрюкать,колхозник-навозник.
3
5
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Горожанин31 января 2017, 14:25
Жаль девчат! Промыли им мозги по самое нехочу. Девушки окститесь и посмотрите как прекрасен этот мир. Акция наверника добровольно-принудительная.
1
9
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алекс31 января 2017, 14:25
странно было бы если студентки исламского вуза сказали, что они не любят хиджаб! Что то вроде пчёлы против мёда! Странная акция и скорей всего по просьбе старших товарищей!
1
10
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Горожанин31 января 2017, 14:33
Жалко их зомби ходячие
2
4
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Горожанин31 января 2017, 14:37
Заколебали этим хиджабом. Пусть носят, если нравится и т.д. и т.п. Кто-то ходит лопоухий, как чебурашка - его же не заставляют уши подвязать, что бы быть как все.
0
4
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Горожанин31 января 2017, 14:38
До добра не жоведет все эти заигравания с ближневосточными "партнерами". Чуждое пытаются впихнуть.
0
3
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Солнце31 января 2017, 14:40
Это не головной убор татарских женщин.
0
8
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Горожанин31 января 2017, 14:43
В ответ на комментарий пользователя
Это просто комплекс неполноценности.
Основная масса верующих не имеют представления ни о вере, ни даже о религии. Эта масса следует, за традицией или обычаем, вызванным особенностью психологией приматов действовать в соответствии с шаблонами поведения, используемыми родителями, окружением, обществом устойчиво в течение долгого отрезка времени. Потом, гораздо позже, эти действия, потеряют свои корни, забудутся причины, побуждающие так действовать, тогда они превратятся в суеверия. Психология не более...
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Ну судя по тому что ты тут навалил - одежда тоже атавизм - ходи голый, не веди себя, как "стадо".
2
2
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Горожанин31 января 2017, 14:50
В ответ на комментарий пользователя
Это не головной убор татарских женщин.
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Вот именно! Это не наш не татарское одеяние, наши татары более чистоплотнее и мышление другое,человечное,
0
3
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Горожанин31 января 2017, 15:01
Почему до сих пор татары не возмутились навязыванием им чужих одежд?
0
2
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Горожанин31 января 2017, 15:06
Когда Татары носили хид-жабу тут не ОАЭ калоши ,и носки шерстяные , жилетка тюбетейка .
0
0
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Горожанин31 января 2017, 15:07
Кресты на шее тоже запретить?
0
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