Центробанк попросил признать банкротом «Булгар банк»

Центробанк России подал в суд иск о признании "Булгар банка" банкротом, следует из картотеки арбитражных дел. Иск был подан в Арбитражный суд Ярославской области 30 января.

Напомним, ранее стало известно, что Центральный Банка России отозвал лицензию у "Булгар Банка".

Кстати



"Булгар банк" зарегистрирован в 1992 году. Банк включен в реестр банков-участников системы страхования вкладов. Головной офис находится в Ярославле. Банк имеет операционный офис в Москве, два филиала и пять дополнительных офисов в Казани. Булгар банк, по данным РИА Рейтинг, занимал на 1 октября 449-е место в банковской системе РФ с активами в размере более 2 миллиардов рублей.