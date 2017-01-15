Банк России отозвал лицензию у «Булгар Банка»

Центральный Банка России отозвал лицензию у «Булгар Банка». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

- Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, - говорится в сообщении.

В связи с этим с сегодняшнего дня назначена временная администрация.

Напомним, ранее Центробанк России отключил «Булгар Банк» от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП).

Кстати



«Булгар банк» зарегистрирован в 1992 году. Банк включен в реестр банков-участников системы страхования вкладов. Головной офис находится в Ярославле. Банк имеет операционный офис в Москве, два филиала и пять дополнительных офисов в Казани. Булгар банк, по данным РИА Рейтинг, занимал на 1 октября 449-е место в банковской системе РФ с активами в размере более 2 миллиардов рублей.