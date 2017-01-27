Сегодня начнут выдавать страховые выплаты вкладчикам «Булгар Банка»

Сегодня Агентство по страхованию вкладов начнет выдавать страховые выплаты вкладчикам «Булгар Банка». Об этом сообщается на официальном сайте АСВ.

Сообщается, что выплаты составят порядка 1,34 млрд. рублей. Выплаты осуществит РГС Банк, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.

- Согласно полученному реестру обязательств АО «Булгар Банк» за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,34 млрд руб. могут обратиться порядка 2,3 тыс. вкладчиков, в том числе около 90 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 6,8 млн руб., - говорится в сообщении.

Отмечается, что возмещение будет выплачиваться в трех регионах, в том числе и в Татарстане за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,27 млрд руб. могут обратиться порядка 2,1 тыс. вкладчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральный Банка России отозвал лицензию у «Булгар Банка».

Кстати



«Булгар банк» зарегистрирован в 1992 году. Банк включен в реестр банков-участников системы страхования вкладов. Головной офис находится в Ярославле. Банк имеет операционный офис в Москве, два филиала и пять дополнительных офисов в Казани. Булгар банк, по данным РИА Рейтинг, занимал на 1 октября 449-е место в банковской системе РФ с активами в размере более 2 миллиардов рублей.