Наверх
В Казани водитель Toyota Land Cruiser Prado умер, выехав на трамвайные пути
09:15, сегодня2
В Челнах в специальный бэби-бокс подкинули первого ребенка
09:41, сегодня1
В Казани сегодня ожидается до -19 градусов
08:48, сегодня
Щетка, чистящая зубы за секунды и еще 5 самых успешных стартапов ИТ-парка Казани
18:15, 28.01.201750
В рамках проекта IT-jump казанские школьники получат новые знания в сфере IT
Сани с бассейном и гонки на печи: в Мамадыше прошел первый фестиваль креативных санок
17:43, 28.01.201712
Опасный "Лексус" и ДТП с фурой: в Татарстане за 27 дней в авариях погибли уже 25 человек
16:35, 28.01.201720
В воскресенье на Кремлевской набережной пройдут проводы Деда Мороза
15:55, 28.01.201712
#свияжскиехолмы: яркие зимние фотографии из инстаграмов казанцев
В центре Казани на Тихомирнова загорелся микроавтобус: очевидцы сняли это на видео
15:16, 28.01.20176
Полицейские Татарстана разыскивают возможных жертв подозреваемого в разбое и грабеже
13:23, 28.01.201739
Водитель из Татарстана попал в смертельную аварию с грузовиками в Самарской области
12:15, 28.01.201713
На выезде из Высокой Горы "Лада" насмерть сбила оператора АЗС, которая перебегала дорогу
11:10, 28.01.201756
Сегодня клиенты Татфондбанка проведут согласованный пикет в Набережных Челнах
10:43, 28.01.201733
Последняя домашняя игра: "Ак Барс" разгромил новокузнецкий "Металлург"
09:35, 28.01.20172
Сегодня в Казани ожидается 18 градусов мороза
06:28, 28.01.20173
В Татарстане задержаны организаторы подпольного казино, которые работали в пяти квартирах
20:57, 27.01.201717
Последний клип исполнительницы хита «Туган як» презентовали на телевидении
20:14, 27.01.201716
СК: подозреваемый в убийстве гендиректора застройщика в Казани признал вину
19:41, 27.01.201710
Завтра в Казани ожидается до 20 градусов мороза
19:01, 27.01.20173
Казанский аспирант из Китая: "На Новый год мы сжигаем деньги и лепим всей семьей пельмени"
17:51, 27.01.201732
В Казани площадь Лебяжьих озер увеличится в 9 раз
17:29, 27.01.201725
“Миньоны или Колобок?”: что хотят видеть казанцы в детском парке по улице Сыртлановой
16:55, 27.01.201732
Ко Дню влюбленных на Кремлевской набережной появится сказочный городок
16:49, 27.01.20178
Полиция задержала четверых мужчин по делу о самоубийстве бизнесмена в онкобольнице Казани
16:41, 27.01.201712
«Пусть в вашей жизни будет место волшебству». Читатели ProKazan.ru подарили детям праздник
15:54, 27.01.2017
В Казани мать с двумя детьми отравились угарным газом
15:48, 27.01.20175
В СК РТ сообщили, как продавец со страницы школьника вымогал откровенные фото у девочки
15:35, 27.01.20176
В Казани к Кубку Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 обновят 350 автобусов
15:19, 27.01.201723
377 случаев за год: куда пропадают дети в Татарстане?
15:04, 27.01.20171
Казанский Лукбук: чайный мастер с дредами в кардигане с этно-принтом и кольцах с камнями
15:03, 27.01.201720
Экс-председателя правления «БТА-Казань» приговорили к 3 годам колонии поселения
14:45, 27.01.201723
Победительница «Холостяка» Дарья Канануха собирается выйти замуж
14:32, 27.01.201727
В Казани около кладбища нашли частично объеденный труп мужчины
13:54, 27.01.201718
СМИ: Татарстану продадут уникальный трамвай «Варяг» за 45 млн рублей
13:52, 27.01.201721
В Казани откроют новый кинотеатр, в котором смогут поместиться 800 человек
13:03, 27.01.201713
Совет ProKazan: как приятно провести воскресный день и опробовать настоящий стейк
12:41, 27.01.20178
Стало известно, когда закроют Ново-Савиновский рынок, на месте которого появится «Лента»
12:34, 27.01.201728
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
12:18, 27.01.201725
Верховный суд отменил условно-досрочное освобождение сыну экс-главы Минюста РТ
11:49, 27.01.201731
Вход воспрещен: что скрывается за кулисами цирка в Казани: лилигр и кристаллы Swarovski
11:27, 27.01.20177
Последний домашний матч чемпионата. "Ак Барс" принимает новокузнецкий "Металлург"
11:24, 27.01.2017
На улице Журналистов водителя Land Rover сбил его собственный автомобиль
11:19, 27.01.201731
Мэрия: в Казани на месте Самосыровской свалки появится холм с зелеными насаждениями
11:17, 27.01.201732
В Казани поймали четырех парней, забивших до смерти битами застройщика ЖК "Генеральский"
10:47, 27.01.201715
Власти Казани предложили ввести штрафы за незаконное рытье могил
10:47, 27.01.201757
"Мы идем дальше". Волейболистки "Динамо-Казань" добыли вторую победу в серии
10:27, 27.01.2017
В Татарстане в «Доме детского творчества» произошел пожар
09:53, 27.01.2017
В Татарстане водитель Renault, разворачиваясь, столкнулся с микроавтобусом и погиб
09:48, 27.01.20177
Названы имена победителей конкурса «Студент года-2016» в Казани
09:09, 27.01.20172
Опрос: жители России назвали приемлемый размер пенсии
09:05, 27.01.201726
В Татарстане нашли мертвым 24-летнего парня, который месяц назад уехал на "Ладе" и пропал
08:38, 27.01.201714
В Казани Риана и Малика попали в список самых популярных имен детей за неделю
08:12, 27.01.201711
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и 20 градусов мороза
06:12, 27.01.20172
В Нижегородской области водитель, ехавший из Казани, уснул за рулем и столкнулся с фурой
22:04, 26.01.201712
В РТ мужчина, спасаясь от пожара, потерял сознание всего в паре метров от выхода из дома
21:06, 26.01.201713
Новогодняя набережная под Кремлем проработает до 29 января
19:06, 26.01.20179
Сегодня ночью в Казани ожидается 28 градусов мороза
18:51, 26.01.20174
«Тренер кричал, чтобы он нас больше не видел». Гостей леса на Горках выгнали с лыжни
17:57, 26.01.201778
СМИ: в Казани женщину не пустили на выставку из-за искусственной груди
17:48, 26.01.201729
Казанцы, которые ходят в кино по утрам: "Люблю смотреть ужасы и мультики в одиночестве"
17:41, 26.01.201715
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Челнах в специальный бэби-бокс подкинули первого ребенка

В Челнах в специальный бэби-бокс подкинули первого ребенка
16+
Фото: wikipedia.org
Сам бэби-бокс при Камском детском медицинском центре был открыт в мае 2015 года

В Набережных Челнах в бэби-бокс Камского детского медицинского центра Набережных Челнов подкинули первого ребенка, это произошло 27 января, передает "Татар Информ".

- Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Это первый случай, когда с помощью бэби-бокса удалось сохранить жизнь маленького человека. Медицинский персонал действовал слаженно, согласно регламенту, - сообщили в больнице.

Напомним, бэби-бокс появился в КДМЦ в мае 2015 года, в Казани нет ни одного бэби-бокса.

Справка

Беби-бокс - специально оборудованное место для анонимного отказа от ребенка. Младенца кладут в бокс, закрывают дверцу, через 30 секунд она блокируется, и снаружи открыть ее уже невозможно. В этот момент персонал больницы узнает по тревожному звонку и миганию лампы, что бэби-бокс кто-то открывал. Около бэби-бокса нет ни видеокамер, ни охраны.

Матерям, оставившим своих детей, не грозит уголовная ответственность — если на младенце нет повреждений. Ребенку будет присвоен статус подкидыша, в дальнейшем ребенок попадает в базу на усыновление.

Напомним, в сентябре прошлого года Правительство России поддержало законопроект о запрете бэби-боксов, сообщила автор документа сенатор Елена Мизулина. Государству, считает Мизулина, не следует поощрять отказы от новорожденных, поскольку подобная практика не избавляет матерей от непростых жизненных ситуаций, а лишь усугубляет положение.

При этом в 2015 году на тот момент уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов назвал установку беби-боксов нарушением прав детей.

- Свое мнение я высказал президенту России еще в 2010 году, - говорил Астахов. -Президент поддержал меня, ничего не изменилось, никакого закона, который бы разрешал анонимно отказываться от ребенка, нарушать его право знать своих родителей и семью.

По его словам, родителей, которые оставляют детей в беби-боксах, необходимо привлекать к уголовной ответственности по статье «Оставление в опасности». Кроме того, омбудсмен считал саму идею такого бокса сомнительной.

Н. Вильданов, 29.01.2017, 09:41
Тэги: Дети
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Дюма29 января 2017, 09:46
Нужно только проследить чтобы там было тепло и чтобы там были навесные соски с молоком для питания малыша
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 43
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 54
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 64
Голосовать
Голосов: 13
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани