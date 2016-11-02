В СК РТ сообщили, как продавец со страницы школьника вымогал откровенные фото у девочки

В Следственном комитете РТ рассказали подробности о громком деле, когда 32-летний продавец бытовой техники одного из магазинов Альметьевска Евгений Шибанов вымогал у 11-летней девочки из Москвы откровенные фото, притворяясь школьником.

Дело началось осенью прошлого года, Евгений Шибанов зарегистрировался "ВКонтакте" под вымышленным именем 11-летнего школьника из Москвы. В октябре он познакомился с девочкой из Москвы, уговорив ее сделать и отослать ему свое откровенное фото.

- В дальнейшем, угрожая их распространением, подозреваемый требовал от ребенка все новых фотографий. В результате родители обнаружили девочку за процессом фотосъемки, после чего изучили ее переписку и обратились в правоохранительные органы, - сообщили в Следственном комитете.

Было возбуждено дело по статье "действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста", подозреваемый был найден и арестован. Свою вину он признал частично.

- Судя по содержимому компьютера подозреваемого, следствие полагает, что от его действий могли пострадать более десятка детей из Москвы, Екатеринбурга, Альметьевска и Казани, - отметили следователи.

Идет расследование.