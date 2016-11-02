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“Миньоны или Колобок?”: что хотят видеть казанцы в детском парке по улице Сыртлановой

“Миньоны или Колобок?”: что хотят видеть казанцы в детском парке по улице Сыртлановой
16+
Корреспондент портала ProKazan.ru побывал на встрече помощника президента РТ Наталии Фишман с казанцами и узнал, какое будущее ждет большую зеленую зону в Приволжском районе Казани

Вчера, 26 января, в актовом зале гимназии №52 на Гарифьянова 7 прошло обсуждение судьбы парка. Территория между улицами Сыртлановой, Гарифьянова и Мавлютова - одна из немногочисленных благоустроенных зон в Приволжском районе. Например, совсем рядом находится сквер, судьба которого также сейчас решается.  

Парк по улице Сыртлановой был включен в программу по благоустройству парков и скверов, и будет сдан уже в 2017 году. Как нам прокомментировала специалист по соучаствующему проектированию Надежда Снигирева из команды Наталии Фишман, все идет по плану.

Сегодня мы проводим первую встречу с жителями, затем будем формировать рабочую группу и разрабатывать эскизный проект. Мы предварительно пообщались с некоторыми жителями, например, молодыми мамами, но учитывать только их мнение, неправильно. Главное сейчас - понять, чего действительно хотят жители.

На встрече также присутствовал председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Парк был выбран не случайно: он пользуется популярностью среди местных жителей, здесь всегда очень много народа и рядом нет другой такой большой зеленой территории. Поэтому решено сделать этот парк благоустроенным, красивым, а для этого необходимо мнение жителей.

 

Формат встречи уже продуман и отработан на других мероприятиях. Сначала казанцам предлагают высказаться, как используется эта территория, рассказать о проблемах и ценностях места, а затем заполнить анкеты с предложениями и составить карты с предпочтениями по местам расположения объектов.

Первое время местные жители вели себя не активно. Организаторам приходилось вытягивать информацию. Как отметили жители, ценность парка в том, что сюда приходят дети и подростки после школы, молодые мамы с малышами в колясках и старшее поколения прогуливаются рядом, а молодежь занимается спортом. 

Затем посыпались жалобы: некоторые обратили внимание на крючки на спортивной площадке, о которые спотыкаются дети.

Руководитель велосипедного клуба “Негонки” Аля Халикова высказалась, что в парке необходимо сделать специальные дорожки, где дети могли бы покататься на велосипедах.

Я живу недалеко, и всегда посещаю мероприятия, посвященные благоустройству мест, где дети могли бы кататься на велосипедах. В парке по улице Сыртлановой сейчас это невозможно: нет дорожек, а асфальт, там где он есть, в ужасном состоянии. Но главная проблема парка во внешнем виде: он эклектичный. В разные периоды в парке строили разные объекты, не заботясь о единой стилистической концепции. Например, площадку для воркаута я считаю самой лучшей в городе. Но эту площадку впихнули в парк, а связать с остальными объектами не смогли.

Главное пожелание местных жителей - обустройство площадок с хорошим покрытием для детей разного возраста. Ведь летом среди существующих качелей - песок и щебенка, зимой - сугробы. Да и на самих аттракционах могут кататься только самые маленькие - остальные дети играют сами с собой. 

Общественный туалет также вызвал дискуссию. По мнению администрации - нужно гордиться, тем что он в принципе существует. А жители недовольны тем, что он расположен рядом с детскими площадкой. Также жители хотели урны и работающий пункт полиции.

Примечательно, что встречу не проигнорировала и администрация. Заместитель главы Приволжского района города Казани Рамиль Сафин принимал активное участие в обсуждении и отвечал, по мере возможности, на возникшие вопросы. Но дать ответа на каком основании на месте роледрома теперь стоянка, не смог. Но зато обрадовал жителей, что видеофиксация в парке уже есть, но вот почему не подключена - неизвестно.

Люди старшего поколения практически не участвовали в обсуждениях, только высказали пожелания сделать парк чуть красивее: обустроить клумбы с цветами.

Претензии высказали и в зеленой конструкции, предназначения которой не знают даже жители. Летом это сооружение используется как навес от дождя, зимой - как детская горка. Но конструкция не безопасна и выглядит непрезентабельно, поэтому предлагается от нее избавиться.

Каменный замок в парке когда-то был красиво разрисован, а со временем начал разрушаться. Как вспоминают местные жители, раньше, практически каждую весну, в парк приезжали студенты и здесь появлялись настоящие художественные произведения. В последние годы у администрации хватило средств только на коричневую “половую” краску.

Печальная судьба и у елочки, за которую местным жителям стыдно. Раньше здесь было высокое дерево, и на Новый год вокруг него растягивалась красочная иллюминация. К сожалению, дерево, стоявшее несколько десятилей, погибло. Три года назад пересадили другое, которое тоже не прижилось. Теперь в детском парке - уменьшенный вариант ели. А ведь многие здесь встречают Новый год до сих пор.

Альфия Латыпова - директор гимназии, которая прилегает к детскому парку, предложила устанавливать здесь сборную елку с яркой илюминацией.

Также стоял вопрос о сохранении леса: группа молодежи просила привести его в порядок, чтобы в густых чащах не собирались криминальные элементы. Школьники подтвердили этот факт: весной они выходят, но убрать все не в силах - им запрещено поднимать некоторые вещи, разбросанные по всему парку, например, шприцы.

На встрече присутствовали архитекторы проекта Ольга Колебанова и Вероника Герке из архитектурного бюро «AD studio». Они озвучили результаты анализа местности, выделили недостатки и достоинства парка и предложили несколько вариантов. Например, парк "В мире животных" - познавательно-обучающий парк о фауне со скульптурами животных, птиц, насекомых и детскими площадками в форме зверей. "Конструктор" - за основу берется определенный модуль и из него будут набираться различные образы. "Великаны и лилипуты" - парк с фигурами совершенно разных размеров, к котором не привыкли жители в обычной жизни. "Цветотерапия" - буйство красок на фасадах, покрытиях и малых архитектурных формах, "Страна книг и букв" -  огромные буквы с функциональным назначением".

Данный факт возмутил сначала молодежь: все варианты показались им америконизированными, а не для российской действительности, как по внешнему виду, так и по факту - все эти конструкции долго в парке не простоят. Молодые мамы и директор поддержали: в парке не нужны одноглазые миньоны из зарубежных мультиков. Пусть лучше будет Колобок - даже если ребенок про него ничего не знал ранее, увидев его в парке, малыш обязательно заинтересуется и прочитает дома.

Но Ольга Колебанова  и Вероника Герке успокоили жителей: это варианты идей и они вполне подходят для российской действительности.

Сейчас мы выслушиваем и собираем мнение людей, чтобы не навязывать свое. Следующая встреча состоится на презентации эскизного проекта, которое мы разработаем до 5 февраля.

По результатам встречи были учтены все мнения, собрано около 100 анкет и больше 10 карт с предпочитаемым расположением объектов. Работая в группах, жители разработали собственные варианты видения благоустройства парка. Практически все согласились с идеей велодорожки, проложенной по периметру территории, и пунктов проката роликов и велосипедов.

Кроме этого обсуждали грамотное использование пространства игровой зоны, возвращение катка и роллер-парка, установку сцены и амфитеатра. Но в первую очередь говорили о безопасности и комфорте всех посетителей парка: следует улучшить освещение, увеличить количество скамеек и урн, организовать постоянные патрули полиции.

Всего в 2017 году планируют сдать следующие объекты: детский парк по улице Сыртлановой, парк “Черное озеро”, набережная озер “Кабан” и “Лебяжье”, вторая очередь Горкинско-Ометьевского леса. Также планируется продолжать благоустройство парк имени Горького, завершить работы в парке Урицкого, парке “Крылья Советов” и мест отдыха у воды.  

Резеда Гайсина, 27.01.2017, 16:55
Тэги: Казанцы, Обновление парков, Наталия Фишман
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Комментарии

Рамиль27 января 2017, 17:08
Про елку, которая стояла там несколько десятилетий - это бред. Не было там никакой растущей огромной ели. Каждый год начиная с 80-х годов туда привозили на новый год ели и устанавливали вокруг железной балки, за счет которой она держалась. Эта балка вроде и сейчас сохранилась там. В некоторые годы привозили не целые ели, а отдельные ветви, которые собирали на новый год на каркас как целую елку. А проблема с новогодней елкой действительно есть. В прежние годы елки всегда были большие и красочно украшенные, с музыкой. Сейчас в последние лет 7-8 туда ходить на новый год даже неинтересно. Елки действительно ставят невысокие, украшают хило, огоньками одного как правило цвета и стоит полная тишина. Ну какой новогодний праздник без праздничной музыки?
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Горожанин27 января 2017, 17:11
Главное чтобы нравилось детям. Герои нашего детства отходят на второй план, но и от них много чего осталось.
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Горожанин27 января 2017, 17:26
Идея отличная - все обсуждать и создать рабочую группу. Молодежь района - это ваш шанс повлиять положительно на город.
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Горожанин27 января 2017, 17:27
В ответ на комментарий пользователя
Главное чтобы нравилось детям. Герои нашего детства отходят на второй план, но и от них много чего осталось.
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Там есть фото с радугой на асфальте - очень ярко а ведь просто раскрасили дорожку в цвета радуги. Детям понравится точно!
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Горожанин27 января 2017, 17:38
Так этот парк относительно недавно реконструировали и снова решили попилить....
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Горожанин27 января 2017, 17:43
Не курите редакция и вы не будете писать такие заголовки
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