Экс-председателя правления «БТА-Казань» приговорили к 3 годам колонии поселения

Сегодня Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор 43-летнему экс-председателю правления банка «БТА-Казань» (сейчас «Тимер-Банк — прим. ред.) Руслану Алимову, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), передает «Бизнес Online».

Суд приговорил Алимова к трем годам заключения с отбыванием наказания в колонии поселения. Отмечается, что этот срок включает в себя время, которое Алимов пребывал под стражей - с 1 декабря 2015 года.

Напомним, в октябре 2014 года представители МВД по РТ сообщали, что Руслан Алимов, бывший председатель правления «БТА-Казань» подозревается в махинациях с векселями ЗАО «ФОН» и ООО «Альфаком», а именно в заключении от имени банка подложной сделки по покупке векселей на сумму $3,3 млн. Согласно предварительным выводам следствия, деньги ушли из «БТА-Казань» сначала на счет ООО «Север», которым руководил родственник подозреваемого, а затем в иные организации, открытые тем же родственником.

Отметим, в апреле 2014 года «БТА-Казань» начал испытывать трудности с ликвидностью. В дальнейшем было принято решение санировать банк, санатором выступил Татфондбанк, который сейчас также испытывает трудности, и один из его крупнейших акционеров — ООО «Новая нефтехимия», последняя выделила банку заем в размере 1,8 миллиардов рублей. Татфондбанк выделил «БТА-Казань» кредит в размере 1,2 миллиарда рублей. После этого средства в размере 9,9 миллиардов рублей были выделены Агентством страхования вкладов.