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В Казани начали судить охотников на выпускников детдома Казани

В Казани начали судить охотников на выпускников детдома Казани
16+
Фото: Kazanfirst.ru

В Казани начали судить 29-летнего Андрея Бушуева, 29-летнего Юрия Кузнецова, 19-летнего Камиля Абызова, которые охотились на выпускников коррекционной школы-интерната Авиастроительного района Казани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

- Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере», - говорится в сообщении.

Напомним, подсудимые на протяжении нескольких лет избивали и вымогали деньги у выпускников коррекционной школы-интерната. В изъятых у членов банды списках свыше 100 имен сирот — тех, кто выпустился из интерната и начал самостоятельную жизнь. Напротив 30 из них стоит галочка — это жертвы, которые уже лишились своих денег, а некоторые из них — и здоровья. Некоторых, которые не соглашались делиться, заманивали на квартиру в Авиастроительном районе и избивали.

Сообщается, что преступники орудовали по двум схемам: одних потерпевших они выслеживали, запугивали и заставляли снимать деньги с банковских карточек, на которые государство ежемесячно переводило пособия для воспитанников соцучреждений. К другим входили в доверие и обещали за вознаграждение трудоустроить или получить для них группу инвалидности. Один из задержанных сам был в прошлом воспитанником той же коррекционной школы, поэтому участники группировки знали, что 10-го числа каждого месяца детдомовцы получают материальную помощь.

Так, у двух братьев вымогали деньги и «Ладу Калина», у других — банковскую карту и 400 000 рублей, третий сирота пожаловался, что у него вымогали денежное пособие от государства. При этом сирот, лишившихся своих денег, может быть значительно больше, ведь изъятые списки жертв датированы разными годами.

Свою вину подсудимые не признали. Рассмотрение уголовного дела продолжается.

Люция Кашапова, 26.01.2017, 15:36
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин26 января 2017, 15:42
Сжечь ублюдков!
0
8
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Умник26 января 2017, 15:52
Расстрелять уродов!
0
4
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Горожанин26 января 2017, 15:57
Казнить!!!!
0
3
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Горожанин26 января 2017, 16:01
шакалы
0
4
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Горожанин26 января 2017, 16:02
Заспиртовать!!!
0
2
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Горожанин26 января 2017, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
Заспиртовать!!!
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В боярышнике или спирт от татспиртпрома.
0
2
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Горожанин26 января 2017, 16:35
Мрази позорные!
0
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