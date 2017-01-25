Наверх
«Багровые реки» в Залесном: жителей поселка травят опасными цветными химикатами
15:52, сегодня12
В «Светлой долине» укрепляются добрососедские отношения
16:36, сегодня1
В Челнах в инфекционной больнице скончался ребенок-инвалид
16:34, сегодня1
В Татарстане водитель из Башкирии погиб, оказавшись зажатым в "Ладе" после ДТП
16:26, сегодня1
В рамках проекта IT-jump казанские школьники получат новые знания в сфере IT
В первом контрольном матче года "Рубин" обыграл самый титулованный клуб Болгарии
16:25, сегодня
ФИФА отклонила все требования "Рубина" по делу "сбежавшему" к Бердыеву футболиста
15:40, сегодня1
В Казани начали судить охотников на выпускников детдома Казани
15:36, сегодня7
#свияжскиехолмы: яркие зимние фотографии из инстаграмов казанцев
Раздача стартует: казанцы с 1 февраля смогут получить по гектару земли на Дальнем Востоке
14:56, сегодня14
В Следственном комитете Татарстана уволили 6 руководителей отделов из-за утраты доверия
14:44, сегодня12
"Дорога смерти" в Зеленодольске: всего за неделю произошло два ДТП с погибшими
14:40, сегодня10
Как сэкономить на оплате ЖКХ?
4 месяца до лета: как привести себя в форму до открытия казанских пляжей
14:22, сегодня7
В Казани мужчина заработал 56 тысяч рублей, отправляя жалобы в "Народный контроль"
14:00, сегодня16
В Татарстане водитель бензовоза погиб, врезавшись в ехавший впереди "Камаз"
13:43, сегодня2
В Казани пройдет семейный чемпионат по запуску бумажных самолетов
В Казани разыскивают водителя автобуса, который скрылся с места ДТП
13:14, сегодня13
Завтра в Вахитовском и Советском районах Казани не будет света
12:43, сегодня4
В Челнах парень убил соседа, который гладил его по колену и шептал на ухо пошлости
11:45, сегодня35
«Невеста» испугала российских знаменитостей
В Казани две машины полицейских застряли в снегу около старого аэропорта
11:31, сегодня28
Один день студента Университета Иннополис: спортзал в 7:00 и преподаватели-гении из Европы
11:30, сегодня9
«Сименс» продлит Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников
10:52, сегодня2
В годовщину смерти исполнительницы хита «Туган як» Васили Фаттаховой выйдет ее новый клип
10:47, сегодня4
​За проституцию в "Корстоне" наказали почти 150 работников отеля
10:43, сегодня34
"Хотелось бы, чтобы мы не делали глупостей": "Ак Барс" в овертайме проиграл "Сибири"
10:10, сегодня
Минтруд РТ: средняя зарплата в Татарстане увеличилась до 29,7 тыс рублей
10:09, сегодня28
В Казани ГИБДД пустила по дорогам "скорые", чтобы проверить, как им уступают дороги
09:59, сегодня34
Минюст РТ увеличил предельный возраст пребывания на госслужбе
09:36, сегодня19
5 интересных идей на день влюбленных от Prokazan.ru
09:28, сегодня4
Второй по значимости. "Динамо - Казань" принимает чешский "Оломоуц"
09:05, сегодня1
СМИ: каждый пятый товар IKEA подешевеет на 15-20% из-за падения доходов жителей России
08:46, сегодня36
В Иннополисе создали робота "Гагарин", способного распознавать эмоции и работать гидом
08:33, сегодня17
Сегодня в Казани ожидается снег и 22 градуса мороза
06:14, сегодня
На «Казань Арене» к Кубку конфедераций будут введены временные трибуны
00:01, сегодня3
Стало известно, как в Казани предотвратили готовящийся теракт на авиационном заводе
19:35, 25.01.201734
Музей истории прокуратуры в Казани: уголовное дело банды "Тяп-ляп" и туфельки каннибала
19:12, 25.01.201711
Тренер вратарей «Ростова»: очевидно, что футбол «Ростова» и «Рубина» Бердыева отличается
19:01, 25.01.20172
Завтра в Казани похолодает до -29 градусов
18:51, 25.01.201713
Эчпочмак или сабджи. Тест 7kazan: сможете ли вы отличить татарскую кухню от индийской?
18:50, 25.01.20171
Конец неприятным запахам: экологи займутся очистными сооружениями в Кировском районе
18:01, 25.01.201714
Спорный вопрос: вторичное жилье или новостройка. Мнение эксперта
17:38, 25.01.201714
В колониях Татарстана запретили длительные свидания из-за угрозы гриппа
16:26, 25.01.20177
СМИ: российская армия получила сотовое оружие
15:59, 25.01.201738
Мутко о возводимой ПСО "Казань" "Самара Арена":проблема в том, что заказчик - сама область
15:31, 25.01.201715
«Билайн» поддержит Студента года-2016 в Татарстане
15:12, 25.01.2017
В Казани судья ушла в отставку после жалобы на ее хамское поведение
15:05, 25.01.201757
Власти Татарстана: будущий мусоросжигательный завод под Казанью - безопасен
14:39, 25.01.201769
Под Казанью пенсионер на Skoda на "встречке" врезался в Renault, водитель которого погиб
14:13, 25.01.201723
Казанский лукбук: студент в черной парке, штанах с лозунгами и бейсболке
13:53, 25.01.201725
В Челнах СКР возбудил дело на врачей, которые пропустили рак у пациента
13:45, 25.01.201717
Стали известны самые угоняемые автомобили в России
13:43, 25.01.20178
В Казани начали судить скотника, который сжег свою подругу заживо
12:59, 25.01.201722
В Казани на 39 домах по праздникам будут включать световую иллюминацию
12:33, 25.01.20175
Хозяин привез на время и не вернулся: как бездомные животные выживают в приюте под Казанью
11:55, 25.01.201737
Чиновники призывают казанцев подкармливать зимующих в городе уток
11:50, 25.01.201727
Итоги года по версии МВД РТ: предотвращение теракта на КАПО, слабость в IT и неонацисты
11:45, 25.01.201715
В Казани спецслужбы предотвратили подготовку теракта на Казанском авиазаводе
11:24, 25.01.201739
«Они прессинговали нас»: УНИКС дома проиграл турецкому «Фенербахче»
10:57, 25.01.20174
В Нижнекамске арестован директор вуза, «ставивший» экзамены мигрантам за 144 тыс рублей
10:47, 25.01.20177
Минниханов выложил в соцсетях фото своего студенческого билета
10:01, 25.01.201745
Глава МВД РТ о Татфондбанке: «Главное — не возбудить уголовное дело, а вернуть вклады»
09:35, 25.01.201742
Колонизаторы или UNO: подборка самых интересных настольных игр от ProKazan.ru
09:10, 25.01.201713
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

«Багровые реки» в Залесном: жителей поселка травят опасными цветными химикатами

«Багровые реки» в Залесном: жителей поселка травят опасными цветными химикатами
16+
Фото: читатель ProKazan.ru/Ольга Плешкова
Экологи уже не в первый раз берут на местности пробы почвы и жидкости, однако виновные до сих пор не привлечены к ответственности

В Казани в поселке Залесном на улице Державина, 3, сегодня утром местные жители увидели перед своим домом пугающую картину - из колодца разливалась вода, окрашенная неизвестными примесями красно-бурого цвета. 

- По территории, прилегающей к территории жилого комплекса, течет целая речка из предположительно выбросов предприятия, находящегося неподалеку, - написал в редакцию портала ProKazan.ru обеспокоенный житель поселка Андрей.

Напомним, это уже не первый случай, когда по улице течет цветная жидкость. Примерно месяц назад, в конце декабря, здесь же местные жители обнаружили ультрамариновый снег. Тогда экологи возбудили административное дело, в рамках которого отобрали пробы вещества ультрамаринового цвета и загрязненной почвы. 

Кто виноват?

Корреспондент портала ProKazan.ru отправился на место и своими глазами увидел происходящее. Руководитель управляющей организации, располагающейся в доме, рядом с которым была найдена "кровавая речка", предположил, что в этом виноваты жители частного сектора.

- Я уже тоже задумывался, почему здесь уже второй раз заливает цветной водой, - сказал Виталий. - И хотя мы тут ни при чем, заливает-то и нашу территорию! В той стороне (откуда течет вода, прим. ред.) расположены частные дома, возможно, у них для отопления используется не вода, а антифриз, который и дает цвет. Ничего хорошего в этом нет.

Жидкость, начавшая разливаться с утра, до сих пор вытекает на улицу и на морозе быстро застывает. Рабочий Рустам Зарипов из Магнитогорска предположил, что это результаты деятельности предприятия.

- Я в 8 утра приехал, здесь уже вовсю лило. Это химия, конечно. Обычно так делают на предприятиях, теплоузел специально окрашивают, чтобы при протечке быстро выявлять места аварий. У нас в Магнитогорске так постоянно делают, даже договариваются, чтобы замеры делали в то время, когда уже относительно чисто.

Комментарий экологов

Экологи возбудили административное дело, в рамках которого отобрали пробы вещества красно-бурого цвета, жидкости и загрязненной почвы.

- Площадь сброса сточных вод оказалась более 50 кв. метров, - прокомментировал заместитель начальника ЦТУ Минэкологии РТ Алмаз Исмагилов. - Результаты анализов будут известны через неделю.

Алмаз Исмагилов также отметил, что анализы “ультрамаринового снега”, который был обнаружен там же примерно месяц назад, оказались неутешительными. Прошлые пробы почвы показали превышение норм по количеству отравляющих веществ. Ведется работа, ответственные выяснены, однако пока вина их не доказана.

Ольга Плешкова, 26.01.2017, 15:52
Тэги: Экология
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

66626 января 2017, 16:04
В итоге какая причина ???? зачем автор выезжал на место если нет ни каких результатов поиска причины ????
1
5
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2017, 16:05
Возьмут пробы и....тишина.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2017, 16:05
Зеленых рек тоже пугались. В итоге просто протечки проверяли. Почему в заголовке такое кричащее название?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2017, 16:07
Как так? Ответственные выяснены - доказательств нет?
0
4
Согласны с автором?
Экологов Эколог Экологович26 января 2017, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Зеленых рек тоже пугались. В итоге просто протечки проверяли. Почему в заголовке такое кричащее название?
Развернуть
Написано же - Прошлые пробы почвы показали превышение норм по количеству отравляющих веществ.
2
2
Согласны с автором?
Злобный Аноним26 января 2017, 16:20
Залесный, ул. Державина, д.3 ... ну и какое химпроизводство там поблизости? В частном секторе гонят левую настойку боярышника?

Это три новых 19-этажки в "Залесный Сити", построенные на месте непонятно чего? Нет там производств, только строительство >-(
Обычная КРАСКА, которую выкинули в колодец ливнёвой канализации? ???
1
2
Согласны с автором?
ага26 января 2017, 16:22
В ответ на комментарий пользователя
Как так? Ответственные выяснены - доказательств нет?
Развернуть
Забыл, где живешь? С Мусиным и Халиковым такая же пичалька.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2017, 16:32
В ответ на комментарий пользователя
Зеленых рек тоже пугались. В итоге просто протечки проверяли. Почему в заголовке такое кричащее название?
Развернуть
чтобы как можно больше хомячков прибежало с дикими воплями
1
1
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2017, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
В итоге какая причина ???? зачем автор выезжал на место если нет ни каких результатов поиска причины ????
Развернуть
ну после анализа будет известно происхождение красного вещества. Может это крооооовь вообще))
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2017, 16:40
Обычно такой цвет красится вода когда котлы промывают от накипи и сажи, ищите котельную если не в залесном то сливпли асанизаторской машиной был слив после промывки.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2017, 16:40
— Эх, красота-то какая! Лепота!
"Иван Васильевич меняет профессию"
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2017, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
— Эх, красота-то какая! Лепота!
"Иван Васильевич меняет профессию"
Развернуть
— Пр-р-рэлестно!
"Возвращение блудного попугая"
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 39
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 50
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 64
Голосовать
Голосов: 12
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани