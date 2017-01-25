«Багровые реки» в Залесном: жителей поселка травят опасными цветными химикатами

Экологи уже не в первый раз берут на местности пробы почвы и жидкости, однако виновные до сих пор не привлечены к ответственности

В Казани в поселке Залесном на улице Державина, 3, сегодня утром местные жители увидели перед своим домом пугающую картину - из колодца разливалась вода, окрашенная неизвестными примесями красно-бурого цвета.

- По территории, прилегающей к территории жилого комплекса, течет целая речка из предположительно выбросов предприятия, находящегося неподалеку, - написал в редакцию портала ProKazan.ru обеспокоенный житель поселка Андрей.

Напомним, это уже не первый случай, когда по улице течет цветная жидкость. Примерно месяц назад, в конце декабря, здесь же местные жители обнаружили ультрамариновый снег. Тогда экологи возбудили административное дело, в рамках которого отобрали пробы вещества ультрамаринового цвета и загрязненной почвы.

Кто виноват?

Корреспондент портала ProKazan.ru отправился на место и своими глазами увидел происходящее. Руководитель управляющей организации, располагающейся в доме, рядом с которым была найдена "кровавая речка", предположил, что в этом виноваты жители частного сектора.

- Я уже тоже задумывался, почему здесь уже второй раз заливает цветной водой, - сказал Виталий. - И хотя мы тут ни при чем, заливает-то и нашу территорию! В той стороне (откуда течет вода, прим. ред.) расположены частные дома, возможно, у них для отопления используется не вода, а антифриз, который и дает цвет. Ничего хорошего в этом нет.

Жидкость, начавшая разливаться с утра, до сих пор вытекает на улицу и на морозе быстро застывает. Рабочий Рустам Зарипов из Магнитогорска предположил, что это результаты деятельности предприятия.

- Я в 8 утра приехал, здесь уже вовсю лило. Это химия, конечно. Обычно так делают на предприятиях, теплоузел специально окрашивают, чтобы при протечке быстро выявлять места аварий. У нас в Магнитогорске так постоянно делают, даже договариваются, чтобы замеры делали в то время, когда уже относительно чисто.

Комментарий экологов

Экологи возбудили административное дело, в рамках которого отобрали пробы вещества красно-бурого цвета, жидкости и загрязненной почвы.

- Площадь сброса сточных вод оказалась более 50 кв. метров, - прокомментировал заместитель начальника ЦТУ Минэкологии РТ Алмаз Исмагилов. - Результаты анализов будут известны через неделю.

Алмаз Исмагилов также отметил, что анализы “ультрамаринового снега”, который был обнаружен там же примерно месяц назад, оказались неутешительными. Прошлые пробы почвы показали превышение норм по количеству отравляющих веществ. Ведется работа, ответственные выяснены, однако пока вина их не доказана.