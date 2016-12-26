В Залесном нашли ультрамариновый снег

В Казани на улице Залесная нашли ультрамариновый снег, пятно размером в несколько метров было обнаружено местными жителями. Об этом сообщает Министерство экологии РТ. Сами жители назвали это пятно "Голубой лагуной".

Экологи возбудили административное дело, в рамках которого отобрали пробы вещества ультрамаринового цвета и загрязненной почвы.

- Будут выяснены причины сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности, установлены лица, причастные к данному правонарушению. По словам местных жителей, накануне МУП "Водоканал" провел работы по ликвидации засора на канализационном коллекторе. Достоверность информации проверяется, - сообщили в ведомстве.