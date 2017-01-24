Стало известно, как в Казани предотвратили готовящийся теракт на авиационном заводе

Сотрудники полиции и ФСБ узнали о готовящемся на Казанском авиазаводе теракте из переписки участников преступной группировки. Как сообщает Riafan.ru, в переписке, которую вели между собой четыре жителя Швеции и девять татарстанцев, говорилось, что один из участников группировки собирался пронести бомбу за завод.

- При задержании было изъято самодельное взрывное устройство и переделанный из травматики в боевое оружие пистолет, - пишет издание.

Напомним, о предотвращении теракта в Казани сегодня на итоговой коллегии МВД РТ сообщил глава ведомства Артем Хохорин.

- Была пресечена деятельность группы, целью которой было проведение серии терактов на территории республики. Главным объектом являлся Казанский авиационный завод, - сообщил министр.

Когда именно был предотвращен возможный теракт, пока не сообщается.