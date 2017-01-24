Итоги года по версии МВД РТ: предотвращение теракта на КАПО, слабость в IT и неонацисты

Сегодня состоялась коллегия ведомства, на которой обсуждались итоги 2016 года

В Казани сегодня на итоговой коллегии МВД РТ в присутствии главы ведомства Артема Хохорина и президента РТ Рустама Минниханова подвели итоги 2016 года, на заседании рассказали как о достижениях правоохранительных органах, так и о их слабых местах.

Сокращение общего количества преступлений

В Татарстане в прошлом году произошло 48 150 преступлений, что на 7,5 процентов меньше, чем в 2015 году. Раскрываются 57,1 процент преступлений, при этом по России этот показатель составляет 54,7 процентов. На довольно высоком уровне находится раскрываемость убийств (92 процента) и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (97,4 процента).

- В прошедшем году полицейские Татарстана в кратчайшие сроки раскрыли ряд преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс. Среди них убийство из огнестрельного оружия бизнесмена в Казани, двойные убийства лиц без определенного места жительства в Бугульминском районе, пожилых супругов в Бавлинском районе, убийство семьи из четырех человек в Чистополе, - заявил глава МВД.

Слабость в IT

При этом, несмотря на довольно неплохой уровень раскрываемости в среднем, статистика по преступлениям в сфере высоких технологий не такая позитивная.

- При всех локальных успехах раскрыли мы 32 преступления, а совершено в 10 раз больше, - отметил в докладе Хохорин.

Тем не менее, раскрываемость по преступлениям в сфере IT за прошлый год выросла в 1,5 раза.

- В Самаре задержаны неоднократно судимые люди, на счету которых 21 эпизод хищения с банковских карт граждан, проживающих в Татарстане и других регионах России.



Также в Казани пресечена деятельность преступной группы, члены которой похищали средства с банковских карт клиентов Сбербанка через Интернет. Доказана их связь с 58 эпизодами преступной деятельности, - рассказал Хохорин.

Предотвращенный теракт на заводе и женская ячейка "Хизб ут-Тахрир"

Сотрудники полиции в прошлом году сумели предотвратить теракт, который должен произойти на Казанском авиационном заводе.

- Была пресечена деятельность группы, целью которой было проведение серии терактов на территории республики. Главным объектом являлся Казанский авиационный завод.



Совместно с сотрудниками ФСБ нанесли еще несколько болезненных ударов по запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", возбуждено 13 уголовных дел в отношении 30 членов. Среди них — участницы женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции, пропагандирующих радикальные действия в Интернете, - сообщил министр.

В целом в Татарстане были совершены 38 преступлений экстремистской направленности и 45 преступлений террористического характера.

Также Хохорин коснулся в докладе вопроса с жителями Татарстана, уехавшими в Сирию. По данным МВД, были возбуждены 26 уголовных дел в отношении этих татарстанцев, выявлены каналы финансирования терроризма.

- Продолжаются попытки распространения радикальной идеологии среди мусульманской общины РТ - в Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.



Также отмечаются случаи отказов учащихся от светской формы образования под воздействием родителей-сторонников радикальных идеологий, в дальнейшем они учатся дома или в частных учреждениях, где преподаватели зачастую сами являются радикалами, - подчеркнул министр.

По словам Хохорина, необходимо в дальнейшем будет проверить совместно с Министерством образования РТ деятельность таких частных учреждений.

Возрождение молодежных ОПГ и неонацисты

В Татарстане вновь была замечены ОПГ, в состав которых входят подростки.

- В Казани и Бугульме была пресечена деятельность неонацистких групп - подростки совершали преступления экстремисткого характера. Так, в столице РТ школьник изготавливал и испытывал взрывные устройства, поддерживал контакты с вербовщиками ИГИЛ.



В Лениногорске осудили членов неонацисткой группировки, которые нападали на уроженцев Средней Азии - одному из пострадавших было нанесено ножевое ранение. Также подозреваемые размещали в Интернете и на зданиях фашисткую символику, - рассказал министр.

Напомнил Хохорин и о молодежной группировке в Кировском районе Казани, участники которой совершали разбойные нападения, грабежи, а также принуждали к рабскому труду.

- Люди семьями переселялись в другие места, чтобы оградить детей от членов ОПГ, - отметил глава МВД.

Остановился Хохорин и на следующей проблеме - сейчас из зон на свободу возвращаются преступники, осужденные на длительные сроки заключения в 90-х годах прошлого века.

- В ОПГ проникает воровская идеология - это назначение смотрящих, сбор общака... Мы должны остановит эти явления, - заявил Хохорин.

Минниханов о футбольных фанатах

Выступающий после Артема Хохорина президент РТ Рустам Минниханов в своем выступлении коснулся фанатов спортивных клубов. В 2016 году в Татарстане было пресечено 6 фанатских драк. По его словам, что одна из основных задач в следующем году — охрана общественного порядка на Кубке конфедераций по футболу и работа с фанатскими организациями.

- Важнейшая задача — обеспечение надежности антитеррористической защиты объектов и мест проведения на массовых мероприятиях. Также необходимо продолжить вести профилактическую работу с фанатами, — отметил презиеднт.

Также Минниханов потребовал принять меры для раскрытия факта вандализма на Ново-Татарском кладбище.

- Такие преступления могут привести к протестным выступлениям. Мы никому не позволим дестабилизировать ситуацию, и будем жестко пресекать любые попытки его расшатать, — сказал Минниханов.