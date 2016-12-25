Полиция Татарстана обвинила жителя Швеции в пропаганде экстремизма

Он пропагандировал через Интернет радикальную идеологию

МВД Татарстана возбудило на 38-летнего жителя Швеции Рустама Ахмедова, который ранее проживал в Мамадышском районе, уголовное дело за пропаганду экстремизма в Интернете, об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

Предварительно, Ахмедов с 17 июня по настоящее время, являясь представителем запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", пропагандировал через Интернет радикальную идеологию.

- Также он вербовал новых сторонников для своей организации и дискредитировал Россиию в глазах общественности. 23 декабря было возбуждено дело по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", - сообщили в правоохранительных органов.

Отметим, Рустам Ахмедов был одним из тех, кто в октябре и декабре 2012 года организовал и осуществил в Казани автопробеги с черными и белыми флагами с символикой "Хизб ут-Тахрир". Других участников задержали, а Ахмедов скрылся, его объявили в международный розыск.

Сейчас он живет в Швеции.

Отметим, других участников автопробега осудили от 3 до 6 лет заключения, вердикт был вынесен 2 года назад.