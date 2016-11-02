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20 фотографий «Мисс Казань» в Instagram: змеи, купальники и сходство с Меган Фокс

20 фотографий "Мисс Казань" в Instagram: змеи, купальники и сходство с Меган Фокс
16+
Фото: https://www.instagram.com/harisovakamilya/; Камиля Харисова
ProKazan.ru составил небольшую подборку фотографий Камили Харисовой, которая накануне завоевала второй по важности титул конкурса "Мисс Татарстан"

В Казани накануне вечером завершился финал конкурса "Мисс Татарстан-2017", вслед за подборкой лучших фото со страницы в соцсети победительницы конкурса - 22-летней Зульфии Шарафеевой, ProKazan.ru составил небольшую подборку фотографий 20-летней Камили Харисовой, которая выиграла второй по важности титул конкурса - "Мисс Казань".

Камиля Харисова 3 года назад поступила в КФУ из Набережных Челнов, чтобы заниматься пиаром, сейчас она получает второе высшее образование как профессиональный переводчик с английского.

Лучшие фото девушки из Instagram*

 

Haters gonna hate

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya)

 

I could see pictures of you floating all around I didn't doubt... #мояказань

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya)

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya)

*По версии редакции ProKazan.ru

Н. Вильданов, 23.01.2017, 16:05
Тэги: Красота
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Комментарии

Горожанин23 января 2017, 16:51
Недурна)! Но веснушки, на любителя )!
1
3
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горожанин23 января 2017, 17:08
рядовая "красавица", каких полно втроллейбусе.. никакого сходства с меган фокс и близко нет
1
3
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Горожанин23 января 2017, 17:10
Что она хочет?
1
2
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Горожанин23 января 2017, 17:29
проститутки
0
1
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Горожанин23 января 2017, 17:30
медведя зовите
0
1
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