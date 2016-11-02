20 фотографий «Мисс Казань» в Instagram: змеи, купальники и сходство с Меган Фокс

ProKazan.ru составил небольшую подборку фотографий Камили Харисовой, которая накануне завоевала второй по важности титул конкурса "Мисс Татарстан"
В Казани накануне вечером завершился финал конкурса "Мисс Татарстан-2017", вслед за подборкой лучших фото со страницы в соцсети победительницы конкурса - 22-летней Зульфии Шарафеевой, ProKazan.ru составил небольшую подборку фотографий 20-летней Камили Харисовой, которая выиграла второй по важности титул конкурса - "Мисс Казань".
Камиля Харисова 3 года назад поступила в КФУ из Набережных Челнов, чтобы заниматься пиаром, сейчас она получает второе высшее образование как профессиональный переводчик с английского.
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*По версии редакции ProKazan.ru