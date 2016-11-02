20 фотографий «Мисс Казань» в Instagram: змеи, купальники и сходство с Меган Фокс

ProKazan.ru составил небольшую подборку фотографий Камили Харисовой, которая накануне завоевала второй по важности титул конкурса "Мисс Татарстан"

В Казани накануне вечером завершился финал конкурса "Мисс Татарстан-2017", вслед за подборкой лучших фото со страницы в соцсети победительницы конкурса - 22-летней Зульфии Шарафеевой, ProKazan.ru составил небольшую подборку фотографий 20-летней Камили Харисовой, которая выиграла второй по важности титул конкурса - "Мисс Казань".

Камиля Харисова 3 года назад поступила в КФУ из Набережных Челнов, чтобы заниматься пиаром, сейчас она получает второе высшее образование как профессиональный переводчик с английского.

Лучшие фото девушки из Instagram*

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Дек 30 2016 в 12:41 PST

Haters gonna hate Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Дек 13 2016 в 1:38 PST

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Ноя 26 2016 в 11:20 PST

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Окт 11 2016 в 1:19 PDT

Как прекрасно, когда в городе безграничных возможностей, ты, наконец, делаешь свой единственный выбор... #gn Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Окт 1 2016 в 2:12 PDT

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Окт 13 2016 в 3:30 PDT

I could see pictures of you floating all around I didn't doubt... #мояказань Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Сен 28 2016 в 2:57 PDT

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Июн 19 2016 в 8:12 PDT

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Дек 14 2015 в 1:37 PST

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Апр 11 2016 в 6:52 PDT

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Окт 25 2015 в 6:27 PDT

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Окт 6 2015 в 8:12 PDT

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Сен 2 2015 в 1:30 PDT

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Апр 7 2015 в 11:00 PDT

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Сен 5 2016 в 11:46 PDT

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Мар 22 2015 в 11:54 PDT Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Окт 6 2015 в 8:12 PDT

Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Июл 8 2014 в 1:52 PDT

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим Фото опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Авг 13 2014 в 1:03 PDT

Видео опубликовано harisovakamilya (@harisovakamilya) Апр 18 2016 в 5:44 PDT

*По версии редакции ProKazan.ru