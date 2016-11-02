Больницы Казани переведены на усиленный режим работы из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сегодня на пресс-конференции с журналистами сообщила заместитель руководителя Управления здравоохранения Казани Гульсина Хузиева.

- Несмотря на то что наметилась тенденция снижения обращений от населения по поводу вирусных заболеваний, ситуация остается напряженной. Заболеваемость стабильно высокая особенно среди детского населения вирусными инфекциями, кроме того, появились случаи гриппа, - сказала Хузиева.

Гульсина Хузиева отметила, что по поручению главного санитарного врача РТ медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы.

- Это подразумевает обязательное ношение масок как для сотрудников, так и для пациентов, а также ограничения посещения больных, - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что всего за две недели 2017 года в Татарстане зарегистрировано 25 831 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, в частности 89 заболевших «Гонконгским гриппом» (H3N2).