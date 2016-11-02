В Казани мужчина потребовал 750 тысяч рублей за пытки электрошокером в полиции

В Казани мужчина потребовал от МВД 750 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда за пытки электрошокером в полиции Альметьевска, об этом сегодня сообщает представитель потерпевшего, юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".

Иск был зарегистрирован в Вахитовском районном суде Казани.

- Указанная сумма соответствует решениям Европейского суда по правам человека по схожим делам, - сообщили правозащитники.

Напомним, 8 февраля прошлого года в здании ОМВД по Альметьевскому району младший лейтенант Айдар Сальманов "проводил беседу" с подозреваемым. Мужчина свою вину в преступлении отрицал. Такое развитие событий Сальманова не устроило, и он решил "надавить" на подозреваемого, применив электрошокер. В результате он ударил задержанного током с помощью шокера 22 раза. Потерпевший получил травмы.

По итогам служебной проверки оперуполномоченного уволили из полиции. Уголовное дело было возбуждено по статье “Превышение должностных полномочий”.

В итоге. Ему также запрещено работать в правоохранительных органах в течение пяти лет.

Отметим, что свою вину Сальманов не признал. В последнем слове он заявил, что после выхода из отдела полиции (по материалам дела - в полночь) потерпевший до обращения в больницу мог сам нанести себе повреждения электрошокером.