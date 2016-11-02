Минтруд: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться

Это объяснятся тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются

Реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться на 0,5% ежегодно. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РТ Максим Топилин на съезде партии «Единая Россия», передает ТАСС.

- Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии - все равно в перспективе трех лет - они снижаются, - сказал министр.

Это объясняется тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются.

Сегодня в России зарегистрировано 30 млн неработающих пенсионеров и 10 млн работающих. Как отметили в министерстве, гражданин получит пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций при прекращении работы.

Напомним, ранее сообщалось, что с 13 января стартовала единовременная выплата 5 тысяч рублей пенсионерам. Всего в Татарстане выплатят деньги свыше 1,1 млн пенсионерам.