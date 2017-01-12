С сегодняшнего дня пенсионеры в России начнут получать выплаты в 5 тыс рублей

В России сегодня стартовала единовременная выплата 5 тысяч рублей пенсионерам, об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), передает "Интерфакс".

- Пенсионный фонд напоминает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через Почту России или через другую доставочную организацию, — сообщили в пресс-службе ПФР.

Тем пенсионерам, у которых дата доставки пенсии на дом значится с 13 января и до окончания выплатного периода, почтальоны принесут единовременную выплату вместе с пенсией за январь. Если же пенсия должна быть получена в период с 3 по 12 января, то единовременную выплату доставят на дом отдельно также с 13 по 28 января.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, сроки доставки действуют те же.

Всего в Татарстане выплатят деньги свыше 1,1 млн пенсионерам.

Для получения выплаты в 5 тысяч рублей отдельно обращаться в ПФР или подавать заявление не нужно. В фонде напомнили, что единовременная выплата полагается гражданам, которые постоянно проживают на территории России и являются получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей призвана заменить индексацию пенсий, которая должна была состояться во втором полугодии 2016-го. Ее получат все российские пенсионеры, включая военных.