Сегодня в парке Тинчурина пройдет митинг пострадавших клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка»

Сегодня, 21 января, в парке им. Карима Тинчурина с 11.00 до 15.00 пройдет митинг пострадавших вкладчиков Татфондбанка и «ИнтехБанка». Соответствующее объявление было опубликовано в группе в соцсети «Спасение пострадавших ТФБ и «ИнтехБанка».

Сообщается, что в митинге примут участие более тысячи предпринимателей. Лозунгом митингующих станет требование от татарстанских и федеральных властей санации рухнувших банков.

Ранее сообщалось, что мероприятие согласовано мэрией Казани. За ходом митинга будут наблюдать 30 сотрудников полиции.

Напомним, Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.