Власти Казани одобрили митинг пострадавшим вкладчикам Татфондбанка и «ИнтехБанка»

Мэрия Казани одобрила митинг пострадавшим вкладчикам Татфондбанка и «ИнтехБанка», среди которых около тысяча предпринимателей. Об этом сообщает РБК.

Сообщается, что митинг пройдет 21 января текущего года в парке Тинчурина.

- Если ранее, 13 января 2017 года, кредиторы Татфондбанка собирались на пикет, на этот раз состоится митинг. Он пройдет 21 января в парке имени Тинчурина с 11.00 до 15.00. Мероприятие согласовано мэрией Казани. За ходом митинга будут наблюдать 30 сотрудников полиции, - говорится в сообщении.

Отмечается, что основным лозунгом митингующих станет требование от татарстанских и федеральных властей санации рухнувших банков. К участию в митинге планируется привлечь не менее 1 тыс. пострадавших предпринимателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане правоохранительные органы начали проверять Татфондбанк и «ИнтехБанк» из-за жалоб клиентов. В свою очередь президент РТ Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам принять меры в отношении руководства Татфондбанка.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.