«Казань Арена» попросила лишить правый берег Казанки статуса «особо охраняемая зона»

Изменение статуса позволит реализовать все планы по возведению новой набережной

"Казань Арена" попросила власти города изменить статус правого берега реки Казанка с "особо охраняемая зона" на "рекреационно-ландшафтную зону", об этом говорится в сборнике электронных документов города.

Согласно запросу, изменение статуса должно касаться территории, ограниченной улицами Фатыха Амирхана, Чистопольская, проспектом Ямашева и правым берегом Казанки.

В соответствии с законом, власти назначили публичные слушания - они состоятся 20 февраля в 15:50 в здании управления архитектуры и градостроительства Казани.

Изменение статуса позволит реализовать все планы по возведению новой набережной. Напомним, проект набережной предлагает создать на правом берегу Казанки три основные зоны: зону спорта и активного отдыха, зону семейного отдыха и парк развлечений. Общая стоимость проекта составит 1 млрд рублей.