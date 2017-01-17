СМИ: депутаты хотят разрешить лишать водительских прав за опасное вождение

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен рекомендовать депутатам принять в первом чтении поправки, которые устанавливают штраф в размере 5 тыс. рублей за опасное вождение. А ко второму чтению в законопроекте появится норма о лишении водителя права на два года в случае повторного нарушения. Об этом сообщают «Известия».

- Если человеку первый случай не послужит уроком и он будет продолжать себя так же вести, то надо предусматривать более серьезные меры воздействия, такие как обязательные работы, административный арест и лишение прав, - считает первый зампредседателя «Единой России» Вячеслав Лысаков.

Сообщается, что законопроект будет рассмотрен уже завтра на заседании комитета.

Напомним, термин «опасное вождение» был введен в ПДД в июне текущего года по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Под данным термином понимается «неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий: отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда; перестроение при интенсивном движении на всех занятых полосах; несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала; необоснованное резкое торможение и препятствование обгону». Отметим, что за эти нарушения уже действуют штрафы в размере от 500 до 1,5 тыс. руб. Однако правительство РФ предложило санкцию за это нарушение в виде штрафа 5 тыс. руб.