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СМИ: в Татарстане за опасное вождение могут начать лишать прав

СМИ: в Татарстане за опасное вождение могут начать лишать прав
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Фото: из архива ProKazan.ru

Парламент Татарстана по поручению президента РТ Рустама Минниханов предложил Госдуме ужесточить наказание за опасное вождение. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Депутаты республики подготовили поправку в законопроект, согласно которой за повторное опасное вождение водителей предложено лишать права управлять транспортным средством сроком на шесть месяцев.

Однако Госсовет предложил доработать законопроект после того, как о нем критически отозвался Рустам Минниханов.

- Человек на машине может сделать больше ущерба, чем выстрел из ружья. Ну что такое 5 тысяч рублей? Для многих это не смертельно. Молодежь золотая, успешные бизнесмены могут себе позволить эти правонарушения, - заявил президент.

Таким образом, Рустам Минниханов предложил приянть «самые жесткие меры» в отношении лихачей.

​Кстати

Термин «опасное вождение» был введен в ПДД в июне текущего года по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Под данным термином понимается «неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий: отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда; перестроение при интенсивном движении на всех занятых полосах; несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала; необоснованное резкое торможение и препятствование обгону». Отметим, что за эти нарушения уже действуют штрафы в размере от 500 до 1,5 тыс. руб. Однако правительство  РФ предложило санкцию за это нарушение в виде штрафа 5 тыс. руб. До 13 января 2017 года думский комитет по госстроительству и законодательству принимает предложения к поправкам, который внес Белый дом. 

Люция Кашапова, 27.12.2016, 16:42
Тэги: Дороги
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Комментарии

Чел27 декабря 2016, 16:52
Это было бы правильно! Очень правильно!

Шашечники, обгоняльщики не в том месте, гонщики. Понимаете , они рискуют не только своей жизнью. А и Вашей и жизнями Ваших родных и близких. За это должно быть очень строгое наказание. И 5000 р явно мало. Лишение прав очень правильная мера.
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Горожанин27 декабря 2016, 17:02
Ну и как доказать это опасное вождение? Термин есть а штрафов нет. Это надо чтоб кто то снял на видео машину как тот гоняет по городу, потом прислал к гайцам это видео и тд и тп. Кто возиться то будет? Гайцам удобнее стоять из за угла и ловить на пешиков или светофор, чем носиться по всему городу снимая опасноезжущих.
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