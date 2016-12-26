СМИ: в Татарстане за опасное вождение могут начать лишать прав

Парламент Татарстана по поручению президента РТ Рустама Минниханов предложил Госдуме ужесточить наказание за опасное вождение. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Депутаты республики подготовили поправку в законопроект, согласно которой за повторное опасное вождение водителей предложено лишать права управлять транспортным средством сроком на шесть месяцев.

Однако Госсовет предложил доработать законопроект после того, как о нем критически отозвался Рустам Минниханов.

- Человек на машине может сделать больше ущерба, чем выстрел из ружья. Ну что такое 5 тысяч рублей? Для многих это не смертельно. Молодежь золотая, успешные бизнесмены могут себе позволить эти правонарушения, - заявил президент.

Таким образом, Рустам Минниханов предложил приянть «самые жесткие меры» в отношении лихачей.

​Кстати



Термин «опасное вождение» был введен в ПДД в июне текущего года по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Под данным термином понимается «неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий: отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда; перестроение при интенсивном движении на всех занятых полосах; несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала; необоснованное резкое торможение и препятствование обгону». Отметим, что за эти нарушения уже действуют штрафы в размере от 500 до 1,5 тыс. руб. Однако правительство РФ предложило санкцию за это нарушение в виде штрафа 5 тыс. руб. До 13 января 2017 года думский комитет по госстроительству и законодательству принимает предложения к поправкам, который внес Белый дом.