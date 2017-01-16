В РТ скончался парень, которого в Новый год избили якобы из-за сходства с украинцем

По словам знакомых убитого, он умер в больнице - травмы оказались слишком серьезными

В Альметьевске скончался 25-летний Ильдар К., которого жестоко избили в новогоднюю ночь в Альметьевске из-за того, что он, якобы по мнению нападавших, был похож на украинца. Об этом рассказали сегодня друзья и знакомые погибшего.

По словам знакомых Ильдара, он умер в больнице - травмы оказались слишком серьезными.

Напомним, нападение произошло в ночь на 1 января около 2:30. Полицейские задержали двоих молодых людей 23 и 28 лет, которые вступили в драку с потерпевшим. Все трое (нападавшие и потерпевший) находились в состоянии очень сильного алкогольного опьянения.

В Интернете была создана петиция, в которой требовали наказать виновных.

- В новогоднюю ночь произошло жестокое групповое избиение 25-летнего молодого человека. Поводом послужило то, что по мнению нападающих потерпевший был похож на украинца.



Избиение проходило в два этапа. В первом участвовала родная сестренка потерпевшего. Она своим телом закрывала голову и тело от ног и кулаков этих преступников. Зверские удары наносились без разбора и парню, и девушке. Травмы были получены как в первой драке, так и во второй драке. Возникает вопрос: Как люди, пинающие человека впятером по голове (это первая драка) могут быть свидетелями?! <...> Первая драка проходила на территории ТЦ "ШИФА". Мы не удивимся, если съемки видеокамер вдруг не будут обнаружены...Во второй драке было еще более жесточайшее избиение с нанесением решающих ударов.



Только профессионализм и оперативность врачей скорой помощи и особенно отделения реанимации не привели в эту роковую ночь к непоправимому, - говорилось в петиции.

Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование происшествия.