25-летнего жителя Татарстана избили из-за сходства с украинцем: сейчас он находится в коме

Пострадавший молодой человек перенес операцию по трепанации черепа

25-летнего татарстанца Ильдара Кантемирова жестоко избили в новогоднюю ночь в Альметьевске из-за того, что он, по мнению нападавших, был похож на украинца. Об этом стало известно из петиции, которая была создана Региной Арслановой на сайте change.org.

- В новогоднюю ночь произошло жестокое групповое избиение 25-летнего молодого человека. Поводом послужило то, что по мнению нападающих потерпевший был похож на украинца. А они ненавидят украинцев. При этом пострадавший - житель г.Альметьевск, татарин по национальности.

Автор петиции пишет, что пострадавший молодой человек перенес операцию по трепанации черепа. Сейчас он находится в состоянии комы в реанимационном отделении со сложнейшей черепно-мозговой травмой, отеком мозга, переломом нижней челюсти, переломом скулы и ушибом легкого. Ильдару Кантемирову еще предстоят сложнейшие операции на головном мозге.

По словам Регины Арслановой, участники группового избиения были найдены по "горячим следам", однако троих выпустили, и они проходят в качестве свидетелей.

- Избиение проходило в два этапа. В первом участвовала родная сестренка потерпевшего. Она своим телом закрывала голову и тело от ног и кулаков этих преступников. Зверские удары наносились без разбора и парню, и девушке, - пишет автор петиции. - Травмы были получены как в первой драке, так и во второй драке. Возникает вопрос: Как люди, пинающие человека впятером по голове (это первая драка) могут быть свидетелями?! <...> Первая драка проходила на территории ТЦ "ШИФА". Мы не удивимся, если съемки видеокамер вдруг не будут обнаружены...Во второй драке было еще более жесточайшее избиение с нанесением решающих ударов. Только профессионализм и оперативность врачей скорой помощи и особенно отделения реанимации не привели в эту роковую ночь к непоправимому. Помогите найти справедливость и не допустить правового беспредела!

На данный момент петицию поддержали около 4 тысяч человек. Она направлена в Прокуратуру республики.

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