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«Казанцы зря отказываются от прививок»: в столице РТ вновь начинается эпидемия гриппа

«Казанцы зря отказываются от прививок»: в столице РТ вновь начинается эпидемия гриппа
16+
Фото: Денис Петьовка, скриншот видео "Татар-информ"
Корреспондент ProKazan.ru узнал, насколько опасны последние вспышки гриппа в столице РТ, и сколько человек обратились к врачам за помощью в новогодние праздники

Не успел новый год начаться, как жители Казани один за другим начали обращаться к врачам с симптомами ОРВИ и гриппа. И судя по сообщениям в социальных сетях, это только начало настоящей эпидемии.

Также казанцы сообщают об огромных очередях в поликлиниках города. В частности, говорят, что 4-го января в поликлинике №10 на ул. Бондаренко заболевающие граждане даже устроили драку, пытаясь пробиться в регистратуру.

Корреспондент ProKazan.ru пообщался с представителями казанских больниц и узнал о масштабах заражения у заместителя руководителя Управления здравоохранения Казани Гульсины Хузиевой.


Гульсина Хузиева

За период с 31 декабря по 8 января в медицинские учреждения столицы Татарстана обратились 23500 человек. Из них 65% - это пациенты с вирусными инфекциями. При этом больше половины обратившихся не были вакцинированы.

По словам Хузиевой, поднимать панику не стоит - цифры вполне стандартные и не сильно отличаются от прошлогодних.

Не такие уж и одинаковые цифры

Если говорить в целом о республике, за неделю с 4 по 10 января прошлого года был зарегистрирован 5981 случай заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.

А согласно данным Роспотребнадзора, со 2 по 8 января уже 2017 года было зарегистрировано почти в 3 раза больше случаев - 14345.

Источник :http://realnoevremya.ru/news/52469

За один день - 1 января - был побит рекорд за всю историю работы станции скорой помощи Казани. По словам заместителя главного врача станции скорой медицинской помощи Марины Воронцовой, из 2,1 тыс. вызовов 500 обращений были связаны с ОРВИ.

- Вообще за праздники скорая выезжала на вызовы, связанные с вирусными инфекциями, почти 4 тысячи раз, - рассказала Хузиева. - Точных данных об эпидпороге сможет позже дать Роспотребнадзор.

Но да, сейчас можно говорить о том, что эпидпорог в разных возрастных категориях в Казани превышен. 

Сейчас в казанских больницах запрещено посещение больных, находящихся в стационарах. Предпринимаются все меры для предупреждения заболевания гриппом медицинских работников, а также вводится "масочный" режим.

По словам работников казанских больниц, предпринимаются специальные меры при работе в период повышенного заболевания гриппом и ротавирусными инфекциями. 

По поводу ситуации с предполагаемой дракой в первых числах января в казанской поликлинике Хузиева объяснила корреспонденту ProKazan.ru, что это сильно приукрашенная информация.

- Драки там не было. Действительно, 4-го января не только в 10-ой поликлинике, но и вообще во всех медучреждениях города и на скорой наблюдался всплеск обращений со стороны граждан.

Дело в том, что с 1 по 3 января работали не все детские врачи, а взрослые казанцы могли обратиться только к участковым терапевтам. И вот 4-е января стало днем усиленного режима - заработали рентген-кабинеты, лабароторно-диагностическая служба. 

- Мы просим жителей Казани прививаться от гриппа - они зря отказываются от прививок. Сейчас очень хорошие вакцины, они вырабатывают очень хороший, стойкий иммунитет.

Но конечно, делать это нужно заблаговременно. Когда у вас уже появились симптомы заболевания, прививка не будет иметь никакой смысл.

Юлия Шамсутдинова, 09.01.2017, 16:54
Тэги: Медицина
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Комментарии

Горожанин09 января 2017, 17:05
Слыш проказа тебе права никто не давал комментировать кто что делает зря или не зря ,у кажогосвоя голова на плечах, не красиво писать такие заголовки!
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Горожанин09 января 2017, 17:07
Да не известно,что там колят..хуже бы не стало..лично я брезгую
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Горожанин09 января 2017, 17:46
У фармацевтов нет цели лечить , есть цель зарабатывать ! Прививки это посадка на таблетки , через какое-то время !
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Горожанин09 января 2017, 17:50
А сейчас делать прививку - это не опасно? Из сообщения понятно, что поликлинику лучше лишний раз не посещать, раз там так много инфицированных, как и другие места массового скопления людей. Наверно это надо было сделать осенью хотя бы?
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Горожанин09 января 2017, 17:50
Поликлиника 10 , опять звезда новостей . ТО ТАМ ЧИСЛЯТСЯ ----МЁРТВЫЕ ДУШИ , ТО ДИАГНОЗЫ ИНФАРТНИКАМ ставят ОРЗ , то предлагают заболевших не забывать приходить в п- ку 2 раза в год ,что бы не делать вскрытия в морге ( СПАСИБО за совет такой вовремя ) и т. д ..........................
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Горожанин09 января 2017, 17:58
Я проболел с 30 декабря по 6 января, никуда не обращался, а сколько таких как я, которые не обращались в поликлиники и не вызывали скорую?!? Это тоже надо учитывать!
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Шом09 января 2017, 18:15
Общаг распилили, настало время его пополнять
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Горожанин09 января 2017, 18:19
Прививки, конечно, необходимы. Но именно антигрипп скорее бесполезен, чем нет
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