«Казанцы зря отказываются от прививок»: в столице РТ вновь начинается эпидемия гриппа

Корреспондент ProKazan.ru узнал, насколько опасны последние вспышки гриппа в столице РТ, и сколько человек обратились к врачам за помощью в новогодние праздники

Не успел новый год начаться, как жители Казани один за другим начали обращаться к врачам с симптомами ОРВИ и гриппа. И судя по сообщениям в социальных сетях, это только начало настоящей эпидемии.

Также казанцы сообщают об огромных очередях в поликлиниках города. В частности, говорят, что 4-го января в поликлинике №10 на ул. Бондаренко заболевающие граждане даже устроили драку, пытаясь пробиться в регистратуру.

Корреспондент ProKazan.ru пообщался с представителями казанских больниц и узнал о масштабах заражения у заместителя руководителя Управления здравоохранения Казани Гульсины Хузиевой.



Гульсина Хузиева

За период с 31 декабря по 8 января в медицинские учреждения столицы Татарстана обратились 23500 человек. Из них 65% - это пациенты с вирусными инфекциями. При этом больше половины обратившихся не были вакцинированы.

По словам Хузиевой, поднимать панику не стоит - цифры вполне стандартные и не сильно отличаются от прошлогодних.

Не такие уж и одинаковые цифры



Если говорить в целом о республике, за неделю с 4 по 10 января прошлого года был зарегистрирован 5981 случай заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.



А согласно данным Роспотребнадзора, со 2 по 8 января уже 2017 года было зарегистрировано почти в 3 раза больше случаев - 14345.

Источник :http://realnoevremya.ru/news/52469

За один день - 1 января - был побит рекорд за всю историю работы станции скорой помощи Казани. По словам заместителя главного врача станции скорой медицинской помощи Марины Воронцовой, из 2,1 тыс. вызовов 500 обращений были связаны с ОРВИ.

- Вообще за праздники скорая выезжала на вызовы, связанные с вирусными инфекциями, почти 4 тысячи раз, - рассказала Хузиева. - Точных данных об эпидпороге сможет позже дать Роспотребнадзор.



Но да, сейчас можно говорить о том, что эпидпорог в разных возрастных категориях в Казани превышен.

Сейчас в казанских больницах запрещено посещение больных, находящихся в стационарах. Предпринимаются все меры для предупреждения заболевания гриппом медицинских работников, а также вводится "масочный" режим.

По словам работников казанских больниц, предпринимаются специальные меры при работе в период повышенного заболевания гриппом и ротавирусными инфекциями.

По поводу ситуации с предполагаемой дракой в первых числах января в казанской поликлинике Хузиева объяснила корреспонденту ProKazan.ru, что это сильно приукрашенная информация.

- Драки там не было. Действительно, 4-го января не только в 10-ой поликлинике, но и вообще во всех медучреждениях города и на скорой наблюдался всплеск обращений со стороны граждан.



Дело в том, что с 1 по 3 января работали не все детские врачи, а взрослые казанцы могли обратиться только к участковым терапевтам. И вот 4-е января стало днем усиленного режима - заработали рентген-кабинеты, лабароторно-диагностическая служба.

- Мы просим жителей Казани прививаться от гриппа - они зря отказываются от прививок. Сейчас очень хорошие вакцины, они вырабатывают очень хороший, стойкий иммунитет.



Но конечно, делать это нужно заблаговременно. Когда у вас уже появились симптомы заболевания, прививка не будет иметь никакой смысл.