Наверх
13 казанцев, родившихся в год Петуха: спортсмены, бизнесмены и "птицы высокого полета"
09:56, сегодня10
СМИ: Центробанк отключил «Булгар Банк» от электронной платежной системы
10:59, сегодня
СКР завершил расследование дела о пожаре в ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек
10:57, сегодня
Как в 2017-м году купить квартиру не имея сбережений
10:50, сегодня
Подборка: что подарить ей на новый год
В Казани главу фермы кроликов обвинили в многомиллионной невыплате зарплаты
10:26, сегодня1
В Казани «Альпари» продавало жидкость для мытья стекол с превышением метанола в 60 раз
10:14, сегодня7
Ростехнадзор предложил запретить использовать газ в жилых домах из-за опасности взрывов
09:38, сегодня18
5 причин сделать коррекцию зрения зимой, которые поймет каждый человек в очках
СМИ: Honda отзовет более 650 тысяч автомобилей из-за брака
09:05, сегодня4
Путешествие по Поволжью. Зачем мы это делали и кто нам помогал
09:01, сегодня
Казанский лукбук: студент и танцор в ботинках-валенках, синей толстовке и зеленом пуховике
09:00, сегодня8
Туристическая компания Юниверсал Холидейз: А вы умеете отдыхать правильно?
В Татарстане в отделении одного из банков-агентов умер клиент Татфондбанка
08:31, сегодня9
В Казани в новогодние праздники парковки будут работать бесплатно
08:09, сегодня6
Сегодня в Казани ожидается 4 градуса мороза
06:09, сегодня
Почему казанцы выбирают загородные дома: мнение от первого лица
«Ак Барс» одержал волевую победу в последнем матче уходящего года
21:36, 29.12.20166
Открытие Ледового городка: уникальная экстрим-горка, комната обогрева и очереди за чаем
19:06, 29.12.201629
В Казани сохранится теплая погода
18:55, 29.12.20164
В Казани объявили о 50%-х скидках на зимнюю обувь
Уроженка Татарстана организовала в Екатеринбурге сеть притонов с проститутками
18:42, 29.12.20167
Казанцы, устроившие пожар в доме на Пушкина, должны выплатить 22,5 млн рублей
18:12, 29.12.201616
На что живут и чем занимаются в свободное время казанские Деды Морозы и Снегурочки
17:43, 29.12.2016
Тест от ProKazan.ru: узнайте свои уникальные умения
Татарстанский банк "Камский горизонт" обвинили в мошенничестве более чем на 700 млн рублей
17:25, 29.12.201613
СМИ: погибшая в массовой аварии семья из Татарстана много занималась благотворительностью
16:46, 29.12.201617
"Переполох в МВД": казанского "вора в законе" по кличке Сыч оправдали по всем статьям
16:31, 29.12.201627
ProKazan.ru выяснил, что выгоднее - построить дом или купить квартиру
Вкладчики Татфондбанка и «Интехбанка» снимут Mannequin Challenge для Путина
15:47, 29.12.201614
Пустят ли в Новый год с шампанским на елку и что делать, если знакомого задержала полиция
15:35, 29.12.201617
Мэрия разрешила строить гипермаркет "Лента" на улице Закиева
15:30, 29.12.201623
Подарок казанцам: открытие второго магазина «Леонардо»!
В Казани на капремонт горбольницы №5 потратят около 400 млн рублей
15:04, 29.12.20166
На медиафасаде "Казань Арены" впервые покажут новогоднее поздравление Владимира Путина
14:21, 29.12.201636
Взрыв на Пороховом заводе: подозреваемых решили оставить на свободе
14:21, 29.12.201610
Государство против лихачей: последние изменения в законодательстве
В Татарстане будут судить мать, которая убила двухмесячного сына соской с водкой
14:03, 29.12.20169
Под Казанью ребенок погиб в ДТП, не успев родиться
13:35, 29.12.20165
СМИ: в российской армии больше не будет офицеров-сержантов
13:29, 29.12.201618
Что казанцам подарить своим детям на новый год?
На улице Краснококшайская грабители в масках совершили налет на "Евросеть"
13:06, 29.12.201610
В Татарстане в частном доме на пожаре погибли две женщины
12:57, 29.12.20162
Завтра в части Авиастроительного района Казани не будет света
11:59, 29.12.20167
Вода "Живой ключ" и сеть АЗС "Автодорстрой" поздравляет всех жителей Казани с Новым годом!
В Татарстане на пациента психбольницы возбудили дело из-за 1000 рублей, переданных ИГИЛ
11:19, 29.12.201626
Взрослые развлечения в детском лагере: как ProKazan гулял на корпоративе
10:57, 29.12.20166
Центробанк сообщил о завершении проверки в Татфондбанке
10:57, 29.12.201616
Семья из Татарстана погибла в жуткой аварии в Башкортостане
10:36, 29.12.201610
«Жаль, что не сдохли». Самые неоднозначные фразы медиаперсон из Татарстана в 2016 году
10:30, 29.12.201624
В Казани появится мемориальная доска в честь первого секретаря Татарского обкома КПСС
10:18, 29.12.201615
Исполнитель главной роли фильма «ВИКИНГ» Данила Козловский поздравляет Казань
10:06, 29.12.20167
Глава исполкома Черемшанского района попал в страшное ДТП под Чистополем
09:59, 29.12.201613
Минниханов выложил в соцсетях фото новогоднего Казанского Кремля
09:49, 29.12.201633
ГИБДД перейдет на усиленный режим работы рядом с торговыми центрами
09:27, 29.12.20164
В Челнах крановый завод выпустил юбилейный эротический календарь с сотрудницами
09:25, 29.12.201631
Стало известно, когда «Интехбанк» возобновит работу офисов в Казани
09:02, 29.12.20165
Казанский лукбук: декоратор магазина в зеленом платье, водолазке с молнией и дубленке
09:01, 29.12.20169
Первые 15 дней нового года скидка 15%
09:00, 29.12.2016
«Елки 5» уже стартовали
09:00, 29.12.20164
СМИ: в 2017 году Nokia планирует представить пять новых смартфонов
08:33, 29.12.201611
Сегодня «Ак Барс» на своем льду примет «Северсталь»
08:13, 29.12.2016
Сегодня в Казани будет -5 градусов
06:10, 29.12.2016
В Татарстане спасли 14-летнего мальчика, который оказался погребен под снежной лавиной
22:25, 28.12.201614
Очевидец: "Сегодня опять горело старое здание поликлиники в Авиастроительном районе"
22:13, 28.12.201613
Казанские ученые назвали местные родники, из которых ни в коем случае нельзя пить
19:45, 28.12.201639
В Татарстане планируют навсегда запретить вывески со словом «пиво»
19:37, 28.12.201639
Жителей Нижнекамска поразила ярко-красная новогодняя елка
19:20, 28.12.201622
Предприниматели-клиенты Татфондбанка пытаются спасти бизнес с помощью микрозаймов
19:04, 28.12.201623
В Казани прошла благотворительная елка
19:00, 28.12.2016
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

СМИ: Центробанк отключил «Булгар Банк» от электронной платежной системы

СМИ: Центробанк отключил «Булгар Банк» от электронной платежной системы
16+
Фото: http://www.tatbank.ru/

Центробанк России отключил "Булгар банк" от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП), об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя банковских кругов.

Кредитные организации, которые ЦБ отключает от данной системы, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным, вызванным техническими причинами, например, хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием.

Ранее стало известно, что в казанских отделениях "Булгар банка" ограничили выдачу наличных. Ярославский банк, который осуществляет основную деятельность в Казани, сообщил о сложностях с ликвидностью.

Ситуация в банковском секторе Татарстана обострилась после того, как Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств. После этого председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин был официально отстранен от должности, в банке ввели временную администрацию Агенства по страхованию вкладов.

Проблемы Татфондбанка отразились на всем банковском секторе Татарстана. С Татфондбанком связаны банки "Советский", Тимер Банк, Татагропромбанк и Радиотехбанк.

Кстати

"Булгар банк" зарегистрирован в 1992 году. Банк включен в реестр банков-участников системы страхования вкладов. Головной офис находится в Ярославле. Банк имеет операционный офис в Москве, два филиала и пять дополнительных офисов в Казани.

Булгар банк, по данным РИА Рейтинг, занимал на 1 октября 449-е место в банковской системе РФ с активами в размере более 2 миллиардов рублей.

Н. Вильданов, 30.12.2016, 10:59
Тэги: Деньги, Спасение Татфондбанка
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин30 декабря 2016, 11:11
Ок! Хренсним!
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

В каких странах вам больше всего нравится отдыхать?

До окончания голосования осталось:
Турция/ЕгипетДоминикана/Мальдивы/КубаИспания
Голосов: 195
Голосовать
Голосов: 92
Голосовать
Голосов: 114
Голосовать
ТаиландРоссияСША
Голосов: 56
Голосовать
Голосов: 498
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани