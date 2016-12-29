СМИ: Центробанк отключил «Булгар Банк» от электронной платежной системы

Центробанк России отключил "Булгар банк" от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП), об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя банковских кругов.

Кредитные организации, которые ЦБ отключает от данной системы, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным, вызванным техническими причинами, например, хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием.

Ранее стало известно, что в казанских отделениях "Булгар банка" ограничили выдачу наличных. Ярославский банк, который осуществляет основную деятельность в Казани, сообщил о сложностях с ликвидностью.

Ситуация в банковском секторе Татарстана обострилась после того, как Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств. После этого председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин был официально отстранен от должности, в банке ввели временную администрацию Агенства по страхованию вкладов.

Проблемы Татфондбанка отразились на всем банковском секторе Татарстана. С Татфондбанком связаны банки "Советский", Тимер Банк, Татагропромбанк и Радиотехбанк.

Кстати



"Булгар банк" зарегистрирован в 1992 году. Банк включен в реестр банков-участников системы страхования вкладов. Головной офис находится в Ярославле. Банк имеет операционный офис в Москве, два филиала и пять дополнительных офисов в Казани.



Булгар банк, по данным РИА Рейтинг, занимал на 1 октября 449-е место в банковской системе РФ с активами в размере более 2 миллиардов рублей.