Казанцы попросили перенести будущий мусоросжигательный завод «подальше» от города

В Сети появилась петиция, которая набрала свыше 5 тысяч подписей

Президента России Владимира Путина попросили перенести строительство мусоросжигательного завода подальше от Казани, в Сети появилась петиция, которая набрала свыше 5 тысяч подписей.

- Строительство мусоросжигательного завода, как это запланировано в Самосырово — приведет к постоянному воздействию токсичных веществ, жителей Салмачей, Вишневки, Алтана, Куюков, Азино и т. д! Все это поселки вокруг Казани. Возможно можно построить завод дальше от города, — говорится в обращении.

Отметим, что сейчас официально еще неизвестно, где будет построен мусоросжигательный завод.

В конце прошлого года стало известно, что правительство России утвердило проект строительства на территории страны пяти мусоросжигающих заводов. Четыре из них построят до 2023 года в Московской области, один — в Казани.

Всего на строительство мусоросжигательных заводов планируется потратить 150 миллиардов рублей, из которых по 60 миллиардов рублей составят кредиты российских и иностранных банков, а 30 миллиардов рублей предоставит консорциум инвесторов. Планируется, что на проект не будут тратить средства из федеральных или региональных бюджетов.