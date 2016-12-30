Правительство России одобрило проект строительства мусоросжигательного завода под Казанью

Правительство России утвердило проект строительства на территории страны пяти мусоросжигающих заводов. Четыре из них построят до 2023 года в Московской области, один — в Казани, сообщает пресс-служба президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Мусоросжигательные заводы вошли в приоритетный проект «Чистая страна», который подразумевает восстановление и рекультивацию мусорных полигонов.

Ранее стало известно, что на строительство мусоросжигательных заводов планируется потратить 150 миллиардов рублей, из которых по 60 миллиардов рублей составят кредиты российских и иностранных банков, а 30 миллиардов рублей предоставит консорциум инвесторов. Планируется, что на проект не будут тратить средства из федеральных или региональных бюджетов.