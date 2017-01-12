В Уфе уволили главврача больницы, в которой больная женщина ползла по лестнице

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил уволить главного врача уфимской больницы после происшествия с пациенткой, которой пришлось ползти на рентген из-за неработающего лифта, передает ProUfu.ru.

Как рассказал Хамитов телеканалу «БСТ», лифт в поликлинике не работал последние два года. Главный врач много раз уходил от вопроса властей о ремонте оборудования, объяснил глава региона.

- Уверен, это (увольнение главврача-прим.ред.) будет уроком для тех, кто организует приём людей в больницах и поликлиниках. Это очередное проявление равнодушного, бездушного отношения к людям. Так нельзя. Мы будем жесточайшим образом карать тех, кто не выполняет свои обязательства. Минимум — увольнение, максимум — административное воздействие, - заявил Хамитов.

Как следует из опубликованной видеозаписи, женщина с прооперированной ногой вынуждена была на четвереньках ползти по лестнице вверх, чтобы добраться до рентген-кабинета. По словам пациентки, в клинике отсутствуют пандусы и коляски. Прокуратура Уфы начала проверку по факту происшествия.