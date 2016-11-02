В поликлинике Уфы сняли на видео, как женщина ползет к врачу: СК займется проверкой

Следователи начали доследственную проверку по факту нарушения прав пациента в поликлинике №1 Калининского района Уфы после появления в интернете видео. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Автор видео поясняет, что женщина пришла на рентген со сломанной ногой.

- Нужный кабинет находится на втором этаже, но лифт не работал, а пандусы отсутствовали. Поэтому пациентке пришлось передвигаться по лестнице буквально ползком, - передает ProUfu.ru.

Сообщается, что будет проведена проверка исполнения руководством поликлиники обязанностей по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг и контролю над исправностью в учреждении лифтового оборудования.