СМИ о кражах в банкоматах «Ак Барс» банка: хакеры с ноутбуками пришли и «скачали» деньги

Воры были одеты в темную одежду с капюшоном и старались не попадаться на камеры видеонаблюдения

Стали известны подробности краж почти 5 млн рублей из банкоматов "Ак Барс" банка, которые случились ночью 10 и 11 января, выяснилось, что деньги "скачали" хакеры, которые пришли в помещение банка с ноутбуками. Об этом сообщает "Реальное время".

Предварительно, преступник на улице Татарстан в районе 4 часов утра 11 января прошел в помещение с банкоматом, которое по банковской карте доступно 24 часа в сутки, хакер был одет в темную одежду с капюшоном и старался не попадаться на камеры видеонаблюдения, что ему и удалось сделать. Также он не оставил отпечатков пальцев.

Вор смог подключить к банкомату свой ноутбук, после чего около двух часов совершал какие-то манипуляции с ним, снимая наличность, затем покинув место преступления. Аналогичным образом на проспекте Ямашева был обворован второй банкомат.

О совершенных преступлениях удалось узнать лишь днем 11 января, после того как была проведена инкассация. После обращения в полицию отсмотрели и записи с камер видеонаблюдения, выяснив, как именно произошла кража. Всего было похищено 4,86 млн рублей.

Сейчас полиция ведет расследование преступлений, были возбуждены дела по статьям "Кража, совершенная в особо крупном размере".