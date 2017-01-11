В Казани за две ночи два банкомата «Ак Барс» банка обворовали почти на 5 млн рублей

Происшествия случились глубокой ночью

В Казани на улице Татарстан и на проспекте Ямашева неизвестные похитили из двух банкоматов "Ак Барс" банка почти 5 млн рублей, об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

- Первое преступление (на Ямашева) случилось ночью во вторник, 10 января, в промежутке между 3:25 и 5:15, второе - 11 января в промежутке между 3:45 и 6:13. Способ хищения средств устанавливается, всего было украдено 4,86 млн рублей - из банкомата на улице Татарстан 960 тыс рублей, из банкомата на проспекте Ямашева - 3,9 млн рублей, - отметили в следствии.

Сейчас изучаются видеозаписи с места происшествия, были возбуждены дела по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".