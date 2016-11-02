Стало известно, как погиб военнослужащий из Казани во время боев в Сирии

В Сирии во время боев погиб капитан-артиллерист из Казани Марат Ахметшин. Сообщается, что 2 июня 2016 года при выполнении специального задания под Пальмирой совместно с расчетом Сирийских правительственных войск капитан Ахметшин вступил в бой с противником.

- В ходе боя сирийские расчеты покинули огневую позицию, а капитан Ахметшин остался у орудий. В ходе ведения боя он получил пулевое ранение в брюшную полость, от которого 3 июня 2016 года скончался в военном госпитале, - передает телеканал «РЕН ТВ».

8 июня прошлого года Марат Ахметшин был с воинскими почестями захоронен на кладбище в деревне Атабаево Лаишевского района Татарстана.

Напомним, погибшему офицеру было посмертно присвоено звание Героя России. А 30 августа прошлого года жене Ахметшина — Гузель Ахметшиной была вручена Звезда Героя РФ.

​Справка



Ахметшин Марат Радикович родился 27 июня 1980 года в семье военнослужащих. Отец — военный летчик, дед — морской офицер, участник Великой Отечественной войны. В 1997 году он окончил 113 школу в Казани и поступил в Казанское Высшее Артиллерийское Командное училище. В 2005 и 2009 годах выполнял задачи в составе миротворческих сил в Осетии (г.Цхинвал). Марат Ахметшин награжден медалями Министерства обороны РФ и почетными грамотами командования полка и дивизии. В 2015 году проходил службу в должности начальника разведки артиллерийского дивизиона. У Марата Ахметшина осталось трое детей — 14-летняя Зарина, 10-летний Амир и 4-летняя Ралниа.