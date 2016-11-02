СМИ: в Сирии погиб военнослужащий из Казани

Погибшему офицеру посмертно присвоено звание Героя России

В Сирии погиб еще один российский военнослужащий. Капитан-артиллерист из Казани Марат Ахметшин погиб в июне 2016 года. Эту информацию подтвердили в военном комиссариате Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани, передает РБК.

Сообщается, что похороны Ахметшина состоялись в августе 2016 года.

- Погибшему офицеру было посмертно присвоено звание Героя России, - сообщили в школе №113, которой присвоено имя Ахметшина.

По словам вдовы Ахметшина, в апреле прошлого года ее муж был направлен в командировку в Сирию. Она также сообщила, что Марат Ахметшин погиб 5 июня под Пальмирой, но как именно это произошло, не уточнила.

Отметим, что военнослужащий из Татарстана стал как минимум 24-м убитым в ходе сирийской операции.