В феврале татарстанцы будут отдыхать четыре дня подряд

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ напомнило, как будут отдыхать татарстанцы в феврале. Соответствующая информация содержится в производственном календаре за 2017 год.

Так, татарстанцы будут отдыхать 23, 24, 25 и 26 февраля. 23 февраля является нерабочим днем — День защитника Отечества. Также Минтруд напоминает про закон о переносе выходных, согласно которому выходной с воскресенья 1 января переносится на пятницу 24 февраля.

Таким образом, в 2017 году жители Татарстана будут отдыхать 120 дней.

​Кстати



30 сентября 2016 года Рустам Минниханов подписал изменения в закон о праздничных днях и памятных датах РТ, отменяющие перенос дней отдыха при совпадении праздничных и выходных дней. Ранее этот закон принял Госсовет РТ, согласно решению парламента, при совпадении выходных и республиканских праздников, "дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется". Прежняя версия закона предусматривала, что выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного.