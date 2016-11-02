Верховный суд РТ: штрафы за парковку на «зеленой зоне» без протокола незаконны

Теперь люди могут подать заявление о возврате денег, кого оштрафовали по КоАП РТ

Штрафы за парковку на «зеленой зоне» незаконны. Такое решение сегодня вынес Верховный суд Республики Татарстан. Об этом порталу ProKazan.ru рассказал региональный представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин.

Теперь автовладельцы могут подать заявление,чтобы вернуть деньги обратно.

- Штрафы за парковку на «зеленой зоне» незаконны. Решение Верховного суда РТ мы опубликуем позже. По сути можно возвращать деньги обратно, кого оштрафовали по КоАП РТ, - сказал Рамиль Хайруллин.

Как пояснил порталу ProKazan.ru юрист ФАР РТ Владлен Копвиллем, решение об отмене пунктов 155.9 и 174.3 «Правил благоустройства города Казани» вступит в силу через месяц, если одна из сторон не будет обжаловать решение.

- Теперь люди могут подать заявление о возврате денег. Если деньги не вернут, то человек вправе обратиться с иском в суд, приложив копию квитанции об оплате парковки, - объяснил Владлен Копвиллем.

Отметим, что решение Верховного суда РТ заключается не в том, чтобы разрешить парковку на «зеленой зоне», а в том, что такие нарушения должна фиксировать полиция. Если участковый выявил нарушение, то он должен сфотографировать это, составить протокол, а потом штрафовать.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани выписали штраф в 200 тысяч рублей за парковку автомобиля в зеленой зоне.

Справка



Согласно документации за «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами» физлицам грозит штраф от 2 до 3,5 тыс. рублей, должностным лицам — от 15 до 300 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей. За повторное же нарушение в течение года размер штрафа компаниям вырастает до 1 млн рублей. Указанные суммы определены Казгордумой на основе Кодекса РТ об административных правонарушениях и содержатся в статье 3.6.