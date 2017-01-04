Министр экономики РТ: 87 тысяч вкладчиков Татфондбанка получили страховые выплаты

87 тысяч вкладчиков Татфондбанка получили страховые выплаты, из них более 50 тысяч вкладчиков получили страховые возмещения путем перечисления средств на счета в банках-агентах. Об этом накануне в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал министр экономики РТ Артем Здунов.

Министр сообщил, что на счета Сбербанка деньги перечислили 46 203 клиентам (сумма - 17 миллиардов 338 миллионов рублей). В «Ак Барс» банке счета открыли 1798 человек (было перечислено 787 миллионов рублей). На счета в Россельхозбанке было переведено 37 миллионов рублей 65 вкладчикам. В ВТБ 24 открыли счета 1660 вкладчиков на сумму 1миллиард 111 миллионов. В банке «Открытие» счета открыли 888 человек, на общую сумму 406 ммиллионов.

- Ну вы понимаете, это не есть факт того, что люди закрыли свои счета в ТФБ, это сделать сейчас невозможно. Они заморожены. Речь идет только о том, что им были перечислены вклады в соответствующие банки, - подытожил Артем Здунов.

Напомним, Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

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