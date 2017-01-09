Наверх
Водитель, ставший Дедом Морозом: "Пассажиры танцуют в салоне, чтобы проехать бесплатно"
10:07, сегодня3
Водитель из Альметьевска сгорел в своей машине после столкновения с грузовиком
10:30, сегодня4
СМИ: стала известна окончательная причина крушения Ту-154 над Черным морем
10:23, сегодня5
Журналист ProKazan.ru меняет работу: День в службе экспресс-доставки воды
10:02, сегодня1
"Что делать, если забыл тост?" и другие советы от ведущих Милицейской волны
В Казани раскрыли изнасилование около парка Кырлай, совершенное свыше 8 лет назад
09:59, сегодня7
В Татарстане студентка зарезала парня из-за того, что он предпочел другую
09:48, сегодня12
Избитый в драке гражданин Северной Кореи скончался в казанской больнице, не выходя из комы
09:16, сегодня4
Незабываемый Новый год в FUN24
Из Казани открываются новые авиарейсы в Салехард и Пермь
09:02, сегодня1
Интерьер дня: пиратский дом и зеркальные стены в 3-комнатной казанской квартире
09:00, сегодня4
Медведев поручил спасти банк "Пересвет", называемый одним из виновников краха Татфондбанка
08:35, сегодня16
Подборка: чем развлечь себя в новогодние праздники в Казани
Правительство России предложило начать лишать должников единственного жилья
08:11, сегодня27
Сегодня в Казани сохранится морозная погода
06:12, сегодня2
В Казани подорожали льготные проездные билеты
20:22, 09.01.201718
Гендиректор "КамАЗа": организаторы "Дакара" делают все, чтобы убрать нас из гонки
19:59, 09.01.201721
Власти РТ пригрозили наказать компании, обещающие "вытащить" вклады из Татфондбанка
19:40, 09.01.201716
В Казани ожидается до 30 градусов мороза
18:45, 09.01.201710
Временная администрация частично разморозила счета в «ИнтехБанке»
17:32, 09.01.20175
Афиша на неделю 9-15 января: зимние забавы, дискотека 90-х и презентация редких книг
17:20, 09.01.20171
Как поужинать, не выходя из дома: 9 доставок еды в Казани с блинами, паниром и фахитас
17:08, 09.01.20177
«Казанцы зря отказываются от прививок»: в столице РТ вновь начинается эпидемия гриппа
16:54, 09.01.201734
Полиция задержала коллектора, который дважды угрожал забросать гранатами 7 горбольницу
16:49, 09.01.201718
ГИСУ РТ вновь уличили в проведении аукциона задним числом
16:05, 09.01.201716
СК о суициде главы службы безопасности в Казани: это случилось после ссоры с подругой
16:05, 09.01.201715
В Поволжье пес несколько дней не отходил от сбитой насмерть подруги
16:00, 09.01.201732
В Татарстане застрелили рысь, забежавшую в одну из деревень
15:36, 09.01.201743
В новогодние праздники татарстанцы устроили массовую драку с гражданами Северной Кореи
15:20, 09.01.201732
В Казани флешмоб клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка» отменили из-за сильных морозов
14:39, 09.01.201717
Стало известно, с какого числа пенсионеры в России начнут получать выплаты в 5 тыс рублей
14:36, 09.01.201717
В Казани в новогоднюю ночь в руках ребенка взорвалась петарда
14:21, 09.01.201713
СМИ: стало известно, кто представит Россию на «Евровидении» в Киеве‍
14:08, 09.01.201733
В Челнах умерла школьница, которая принимала таблетки для похудения
13:41, 09.01.201719
Красивая Казань: теплые и сказочные фотографии из инстаграмов казанцев
13:28, 09.01.20175
Обзор тендеров: содержание аллеи звезд на Баумана и аквариумов в здании Кабмина РТ
13:27, 09.01.201711
В Татарстане из продажи изъяли смертельно опасную «незамерзайку»
13:13, 09.01.201729
Глава Минэкономразвития России: в первом полугодии 2017 года ВВП вырастет на 2%
12:53, 09.01.201720
В Казани рабочий в Рождество облил себя керосином и поджег
12:31, 09.01.201714
В Татарстане не стали продлевать школьникам каникулы из-за морозов
11:50, 09.01.201726
ProKazan.ru и газета "Город" приглашают на работу корреспондента
11:37, 09.01.20175
Как банда Дед Морозов грабила в праздники
11:30, 09.01.2017
В Казани мужчина арендовал сноуборды и продал их случайным прохожим
11:26, 09.01.201712
Экс-нападающий "Рубина" Марко Девич приехал на сборы "Ростова" Курбана Бердыева
11:19, 09.01.20177
"Уставшие" в Казани Дед Мороз и Снегурочка стали героями соцсетей
11:00, 09.01.201714
СМИ: концерн «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили
10:32, 09.01.201753
В Казани застрелился начальник службы безопасности сети ломбардов
10:30, 09.01.201714
В Казани установили демографический рекорд: в 2016 году родилось 24564 детей
10:05, 09.01.201719
В Казани четверо мужчин провалились под лед, катаясь на снегоходах‍
09:28, 09.01.201714
В аэропорту Казани задержали рейс в Москву
09:00, 09.01.20175
В Казани пар из бассейна "Ривьеры" приняли за дым и вызвали пожарных
08:40, 09.01.201711
СМИ: Минздрав предложил запретить продажу табака рожденным после 2014 года
08:22, 09.01.201742
Сегодня в Казани ждут 32-градусный мороз и небольшой снегопад
06:50, 09.01.20179
В Татарстане жители Бугульмы пожаловались Путину на плохую уборку дорог от снега
17:53, 08.01.201784
Пострадавшие клиенты Татфондбанка хотят выйти с пикетом на площадь Свободы
16:37, 08.01.201756
В Татарстане спасли двоих детей, которые замерзали на вечерней безлюдной трассе
14:55, 08.01.201732
Появились фото с места смертельного ДТП под Уфой, в котором погибла семья из Татарстана
14:28, 08.01.201713
18-летний татарстанский сноубордист стал чемпионом мира
12:57, 08.01.201718
В Казани мужчина украл телефон у посетительницы бара, после того, как вернул ей его
11:58, 08.01.201720
Из-за непогоды в аэропорту Казани вынужденно сел самолет, летевший из Дубая
11:02, 08.01.201723
В Татарстане спасли двух рыбаков, которые заблудились посреди Камы в 10 км от берега
10:26, 08.01.201716
В аэропорту Казани прокомментировали скандальное фото, которое разошлось по соцсетям и СМИ
09:13, 08.01.201719
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

СМИ: стала известна окончательная причина крушения Ту-154 над Черным морем

СМИ: стала известна окончательная причина крушения Ту-154 над Черным морем
16+
Фото: Место крушения/МЧС России
По мнению специалистов к трагедии привела ошибка второго пилота и перегруженность самолета

Эксперты Минобороны РФ после расшифровки бортовых самописцев с разбившегося над Черным морем Ту-154 назвали причины авиакатастрофы. Об этом сообщает life.ru.

По мнению специалистов, к трагедии привела совокупность нескольких факторов: самолет в последний свой рейс отправился перегруженным, а второй пилот Александр Ровенский на взлете перепутал рычаги управления шасси с закрылками.

- Когда экипаж заметил ошибку, уже было поздно. Самолету не хватило высоты для спасательного маневра, поэтому он ударился о воду хвостовой частью, - считают специалисты.

Однако приоритетной версией крушения Ту-154 эксперты считают человеческий фактор.

- На третьей минуте полёта, когда лайнер находился на высоте 450 метров над уровнем моря, сработали датчики системы курсовой устойчивости. Машина стала резко терять высоту из-за проблем с закрылками, - отмечает эксперт.

Это произошло после того, как второй пилот, 33-летний капитан Александр Ровенский, вместо того, чтобы убрать шасси, убрал закрылки.

- От этого самолёт перешёл в запредельный угол атаки, экипаж попытался развернуть машину, чтобы дотянуть до земли, однако сделать этого уже не успел, - говорится в сообщении.

Кроме этого, ситуацию усугубил перегруз самолета. Это стало полной неожиданностью для экипажа: в первые секунды командир самолёта 35-летний майор Роман Волков и второй пилот Александр Ровенский растерялись, однако быстро взяли себя в руки и до последних секунд пытались спасти самолёт.

Напомним, авиакатастрофа произошла рано утром 25 декабря. На борту самолета находились 8 членов экипажа и 84 пассажира - это военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Среди пассажиров оказались и артисты из Казани - певец, тенор Владислав Голиков и Ралина Гильманова. В результате трагедии погибли 92 человека. 

Люция Кашапова, 10.01.2017, 10:23
Тэги: Авиакатастрофа
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин10 января 2017, 10:36
Мутно там...
1
6
Согласны с автором?
не горожанин10 января 2017, 10:36
Как просто назначить 'виновного', ведь мертвые 'срам не имут'..
1
5
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2017, 10:37
Зато кабзон пропиарился, старпер.
4
3
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2017, 10:54
Крайние назначены. Впрочем, ничего нового
0
2
Согласны с автором?
П10 января 2017, 10:55
Вроде лётчик не баба а "газ с тормозами перепутал"!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2017, 11:02
все что пишет лайф - в топку
0
1
Согласны с автором?
Люма10 января 2017, 11:04
САМОЛЕТ УПАЛ ПОТОМУ ЧТО ЭКИПАЖ НАХОДИЛСЯ В НЕНОРМАЛЬНОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ КОТОРОЕ ОПРЕДЕЛЯЛОСЬ КОНТИНГЕНТОМ ПЕРЕВОЗИМЫХ И ОБЩЕЙ ВОЕННОЙ СИТУАЦИЙ-ОНИ ЖЕРТВА ВНУТРЕННЕГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТЕРРОРИЗМА КОТОРЫЙ@ВОЗНИК НЕОСОЗНАННО ПОД(ДЕЙСТВИЕМ МОРАЛЬНОГО(ФАКТОРА ,ВИНОВАТ ВСЕГДА ТОЛЬКО КОМАНДИР-ОН ДОЛЖЕН ПРЕДУСМОТРЕТЬ РАССЛАБЛЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ(ЭКИПАЖА И ЗАРАНЕЕ ОТРУГАТЬ(ИХ
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

В каких странах вам больше всего нравится отдыхать?

До окончания голосования осталось:
Турция/ЕгипетДоминикана/Мальдивы/КубаИспания
Голосов: 195
Голосовать
Голосов: 92
Голосовать
Голосов: 114
Голосовать
ТаиландРоссияСША
Голосов: 56
Голосовать
Голосов: 498
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани