Очевидец о крушении Ту-154: «Самолет летел с неестественно задранным вверх носом»

Свидетелем авиакатастрофы стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который находился в момент аварии на катере в акватории Сочи

В деле крушения самолета Ту-154 над Черным морем появился свидетель. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что очевидцем авиакатастрофы стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который находился в момент аварии на катере в акватории Сочи.

- Самолет, который вылетел из аэропорта Адлер, вместо того, чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку, - сказал очевидец.

Также он рассказал, что перед падением самолет летел с неестественно задранным вверх носом, сравнив его с мотоциклом, поставленным на заднее колесо.

- Самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул, - добавил свидетель.

Так, по мнению экспертов, описываемая очевидцем картина событий, может свидетельствовать о том, что причиной авиакатастрофы стали неверные действия экипажа самолета. Отметим, что скорость самолета была штатной — 350км/ч.

- Однако уже через несколько секунд машина стала терять скорость и, соответственно, высоту, - говорится в сообщении.

Напомним, авиакатастрофа произошла рано утром 25 декабря. На борту самолета находились 8 членов экипажа и 83 пассажира - это военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Среди пассажиров оказались и артисты из Казани - певец, тенор Владислав Голиков и Ралина Гильманова. В результате трагедии погибли 92 человека.

По последним данным, обнаружены тела 13 погибших.