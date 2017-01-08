Полиция задержала коллектора, который дважды угрожал забросать гранатами 7 горбольницу

В Санкт-Петербурге полицейские Татарстана совместно с сотрудниками центра противодействия терроризму задержали 25-летнего уроженца Оренбургской области С. Иммель, который дважды угрожал забросать гранатами 7-ую городскую больницу из-за долга сотрудницы. Об этом сообщает kznlive.ru со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

- В настоящее время задержанный дает показания. По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - говорится в сообщении.

Напомним, тревожный звонок в приемный покой поступил от неизвестного мужчины в конце ноября. Мужчина представился коллектором и сказал, что одна из сотрудниц больницы задолжала банку деньги. Через пару дней раздался повторный звонок с угрозами. Мужчина заявил, что звонит по тому же вопросу, добавив, что через два часа можете вызывать полицию и пожарных. По данному факту было возбуждено уголовное дело.