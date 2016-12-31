В новогоднюю ночь в Казани родились 15 детей

Первым ребенком, родившимся в 2017 году, стал мальчик. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РТ. Его приняли в половине первого ночи в роддоме городской клинической больницы №16.

Всего в ночь с 31 на 1-е января в роддомах родились 15 детей: пять девочек и десять мальчиков.