СМИ: Минздрав предложил запретить продажу табака рожденным после 2014 года

Запрет может быть введен с 2033 года

Минздрав России запретить продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, также и после достижения ими совершеннолетия, такие предложения содержатся в антитабачной концепции, которую подготовило ведомство. Об этом сообщает газета "Известия".

Такие данные содержатся в "концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу". По данным газеты, запрет может быть введен с 2033 года.

Документ, который был разработан по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой, направлен в ряд федеральных ведомств. Концепция нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%.

В том случае, если концепцию примут, будет введен запрет на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах общественного транспорта, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них, пишет газета.

Также будет введен запрет на курение на расстоянии 3 м от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и в личном автомобиле, если в нем находятся дети. Кроме того, нельзя будет курить рядом с людьми, возражающими против курения табака в любых помещениях, в том числе и в собственной квартире.

В Минздраве подтвердили, что разработанный документ уже разослан во множество федеральных ведомств, в том числе в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС и другие.

В мае прошлого года Минздрав предлагал ограничить доступ к табачным изделиям для лиц, родившихся после 2015 года. По данным Минздрава, за двенадцать лет распространенность курения среди подростков в возрасте 13-15 лет сократилась практически втрое.

Действующий закон об охране здоровья граждан от воздействия табака запрещает курить в закрытых общественных местах, в том числе госучреждениях, больницах, театрах, музеях, санаториях и на спортивных объектах, а также кафе и ресторанах. Ограничение не касается электронных сигарет и кальяна без табака.