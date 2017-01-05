Пострадавшие клиенты Татфондбанка хотят выйти с пикетом на площадь Свободы

Сегодня в Казани прошло первое общее собрание пострадавших клиентов Татфондбанка и ИнтехБанка. На встречу пришли более 50 человек - простые вкладчики, юрлица и вкладчиков с доверительным управлением, сообщает "Бизнес-Онлайн".

На собрании обсудили план дальнейших действий по возврату своих вкладов из этих двух татарстанских банков. Основное требование пострадавших — проведение санации кредитных организаций и предоставление от уполномоченных органов полного отчета по ситуации.

Встреча продлилась почти три часа. В результате вкладчики пришли к нескольким решениям. Например, создать координационный совет для слаженного взаимодействия инициативной группы клиентов ТФБ с представителями Агентства по страхованию вкладов, руководством республики, правоохранительными органами.

А также проведение нескольких массовых мероприятий, чтобы привлечь внимание общественности к их проблемам. Ближайшее такое мероприятие — проведение 12 января пикета на площади Свободы и митинга 21 января. Митингующие будут требовать санации банка и привлечения виновных и ответственных в разразившимся банковском кризисе.

Напомним, на 5 января 88 тысяч вкладчиков Татфондбанка в республике Татарстан получили страховые возмещения. Общая сумма выданного возмещения превысила 32,5 млрд рублей.