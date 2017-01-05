Завтра, 8 января, в Казани состоится собрание пострадавших вкладчиков Татфондбанка и «ИнтехБанка». Соответствующее объявление было опубликовано в группе в соцсети «Спасение пострадавших ТФБ и «ИнтехБанка».

- Собрание состоится в 13.00 по адресу: Казань, ул. Сахарова, 1а. Вход со двора. Собрание пройдет в конференц-зале, на 4-ом этаже, - говорится в сообщении.

Организаторы призывают прийти всех предпринимателей, физических лиц, а также вкладчиков доверительного управления. Сообщается, что в ходе собрания будет выработана стратегия дальнейших действий.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что на момент 5 января 88 тысяч вкладчиков Татфондбанка в республике Татарстан получили страховые возмещения. Общая сумма выданного возмещения превысила 32,5 млрд рублей.