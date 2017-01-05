Митрополит Казанский Феофан поздравил православных татарстанцев с Рождеством Христовым

В Благовещенском соборе Казанского Кремля завершилась праздничная служба

Сегодня, 7 января, в Благовещенском соборе Казанского Кремля прошла рождественская служба, которую провел митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Обращаясь к пастве, митрополит Феофан отметил, что главное — это следовать традициям.

- Поздравляю вас всех, мои дорогие братья и сестры! Для нас будет стыдно, если мы опять начнем веру свою презирать. Идите в храм воспитывать детей своих. Главное – это начинать с себя. Чтобы мир был внутри. И нужно держать себя в чистоте, но если есть пятна, у церкви есть способы их снять через покаяние. Еще и еще раз призываю вас – храните мир, храните согласие! Ибо великая беда там, где раздоры, которые ведут к разрухе, кровопролитию. Каждый из нас будет хранить свою веру и уважительно относиться друг к другу. Тот, кто попирает отеческую веру, не имеет успеха и не имеет признания в глазах других. Об этом надо помнить, - обратился с проповедью к прихожанам митрополит Феофан, передает «Татар-информ».

Напомним, завтра, 8 января, в Свияжском монастыре будет возведен в сан новый игумен - иеромонах Симеон (Кулагин).

- Мной и Патриархом перед ним поставлены задачи. Славная обитель будет укрепляться, - сказал митрополит.

Ранее портала ProKazan.ru сообщал о том, что настоятеля Свияжского монастыря Силуана отправят в отставку. Тогда митрополит Феофан отметил, что ситуация прояснится после Священного Синода. Отметим, что согласно уставу Русской православной церкви, окончательное решение о снятии или назначении настоятеля монастыря принимает Священный Синод на заседании.