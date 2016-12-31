В Казани новую станцию метро назовут в честь 100-летия Татарской АССР

Годом 100-летия образования ТАССР будет объявлен 2020 год

В Казани одну из новых станций второй ветки метро назовут в честь 100-летия со дня образования Татарской АССР, 30 декабря Татарстан утвердил программу празднования 100-летия ТАССР. Все мероприятия перечислены в постановлении, опубликованном на официальном портале республики.

Также в честь столетия в Татарстане выпустят памятную монету, снимут документальный фильм о создании ТАССР и создадут музей татарской эмиграции в Старо-Татарской слободе Казани.

Годом 100-летия образования ТАССР будет объявлен 2020 год.

Напомним, в августе этого года стало известно, что в скором времени в Казани начнутся работы по строительству второй ветки метрополитена. Все деньги, необходимые на строительство, будут направлены из бюджета республики.

Справка



ТАССР была провозглашена постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 27 мая 1920 года и образована 25 июня того же года как Автономная Татарская Советская Социалистическая Республика.



Чрезвычайный XI съезд Советов Татарской автономии 25 июня 1937 года утвердил конституцию республики, согласно которой порядок слов в её названии был изменён, преобразовавшись в Татарскую Автономную Советскую Социалистическую Республику.



В 1922 (при образовании СССР), в 1936 и 1977 (при принятиях Конституции СССР) и в 1952—1953 (при образовании в ТАССР Казанской, Чистопольской, Бугульминской областей) рассматривалось, но не было принято предложение о преобразовании ТАССР в союзную республику.



Во время «парада суверенитетов» в Советском Союзе 30 августа 1990 года Верховный Совет ТАССР принял декларацию о государственном суверенитете Татарии, преобразовав её в Татарскую Советскую Социалистическую Республику — Республику Татарстан.



C 16 мая 1992 года — Республика Татарстан.